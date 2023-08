Quer se sentir bem no dia? O lado que você dorme na noite anterior tem tudo a ver

Foi compartilhado uma notícia que viralizou através de uma pesquisa feita pela Universidade British Wool, referente ao lado que você dorme. É isso mesmo que você leu, o lado que você dorme pode interferir no seu bem-estar e também o nível de descanso assim que acordar.

Conforme os estudos, que foi feito com 1.500 pessoas, que dormem do lado direito e sentem sintomas de tontura logo pela manhã em comparação as pessoas que dormem do lado esquerdo. Esse experimento foi muito interessante e relevou que por mais que pessoas falaram que tem facilidade para dormir do lado direito, foi as mesmas que relataram que acordam mais cansadas.

Além disso, percebe-se que não é por acaso que esse fator também está ligado ao humor dos pacientes avaliados. A pesquisa também mostra que essas pessoas que dormem do lado direito tendem a ser menos positivas no dia a dia, somente 38% relatou um bom humor.

O lado que você dorme pode interferir no seu dia e no seu humor. Imagem: FreePik

A importância de saber qual o lado bom para dormir e ter uma ótima noite de descanso

Uma má noite de sono é prejudicial no dia a dia de uma pessoa, inclui saúde, demência, mau humor, depressão, dores no corpo, problemas de memória e assim por diante. Por isso ter um boa noite de sono é essencial.

Sempre valorize suas horas de sono, pois são elas que durante o descanso vai restaurar o seu corpo e mente para viver um novo dia totalmente produtivo. Vale ressaltar que o nosso organismo elimina todas as toxinas produzidas e diminui a frequência cardíaca e respiratória dos órgãos para o dia seguinte.

Dicas para melhorar a qualidade do sono

Ter uma rotina – o nosso corpo e a nossa mente precisam e gostam de rotina. Tente sempre dormir no mesmo horário e acorde todos os dias mais ou menos no mesmo horário.

Tire o pijama mesmo se não for sair de casa

Planeje um período de lazer

Faça exercícios físicos todos os dias, mesmo se for dentro de casa

Faça atividade mental, intelectual – estude e leia

Pare para ver um filme, fazer um bolo, brincar com os filhos, convide pessoas para sua casa

Não se exponha às notícias perto da hora de dormir

Tome sol pela manhã – um ponto muito importante porque sincroniza seu ritmo

Não abuse de medicação e não use tarjas pretas como recreação

Procure sempre orientação médica.

