Enem: esta é a melhor dica para você se dar bem na redação

Criado há exatamente 20 anos, o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) ganhou grande relevância e, atualmente, é uma verdadeira porta de entrada para as universidades do país, sendo que 92 delas usam as notas desse Exame para determinar quais serão seus novos alunos.

E boa parte dessa nota é formada pela redação que, para muitos candidatos, acaba sendo uma das áreas mais temidas da prova como um todo.

Somente na edição prevista para o ano de 2023, pelo menos 3,9 milhões de pessoas se inscreveram, sendo que boa parte deste grupo sem dúvidas gostaria de saber como se dar bem na hora de produzir o texto que será analisado. E é no artigo a seguir que está a resposta que buscam.

As competências relacionadas à redação do Enem

Rodrigo Teixeira Siqueira, que trabalha como professor no Curso ZeroHum, frisa que o Enem no momento utiliza 5 competências para avaliar as redações recebidas, sendo elas:

1. A conformidade com a chamada norma culta;

2. A estruturação em relação ao tema;

3. A coerência no decorrer dos parágrafos;

4. O uso dos elementos necessários para a coesão;

5. E, por fim, a proposta de intervenção.

O professor esclarece que é importante treinar para conseguir manter um bom ritmo de escrita e, sempre que necessário, tirar dúvidas com bons professores, de modo a conseguir atender às exigências do Enem corretamente. É tão importante, ainda, não desistir.

Siqueira ainda frisa que alcançar a nota 1.000 se torna mais fácil quando o candidato treina pelo menos semanalmente e pede para que seus professores corrijam as produções, de modo que consiga melhorar a escrita por meio dos feedbacks.

Outra grande dica é buscar textos prontos para estudar suas respectivas estruturas e debater em classe a respeito delas.

É imprescindível não fugir do tema na hora de escrever

O aluno, obviamente, também deve se manter atento ao assunto que a banca examinadora do Enem irá apresentar, sendo que a escolha, de acordo com o MEC, é feita por especialistas do Inep, mas sendo sempre ligada a temáticas atuais.

Logo, Siqueira também frisa a importância de cada aluno sempre ficar por dentro dos assuntos de importância nacional ou mundial que estão em alta, pois grandes são as chances de que caiam na prova, mais especificamente na redação.

E vale frisar, ainda, que não necessariamente quem possui boas notas nas matérias de Humanas, como Filosofia e História, irá conseguir boas notas também no texto do Enem, uma vez que o fator decisivo estará justamente no esforço e na concentração em se atentar aos 5 critérios acima citados.

Quem é um ótimo aluno em Matemática, por exemplo, também pode passar tranquilamente nesta parte da prova, desde que treine corretamente e se atente na hora de escrever.

Por fim, outra dica importante que deve ser seguida é de fato focar em dar o seu melhor no Enem como um todo. Afinal, embora a redação de fato pese bastante, é a nota geral que irá decidir quem irá, ou não, conseguir uma vaga para se tornar um estudante universitário.

