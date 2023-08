Próxima segunda-feira (28) tem feriado CONFIRMADO! Veja quem pode folgar

Mais uma semana de trabalho se inicia e a rotina se repete. No entanto, ao saber que um novo feriado está chegando a semana pode ser vista de forma mais leve pelos trabalhadores, especialmente para os que moram em um certo estado brasileiro. O feriado marcado para a próxima segunda-feira (28) já foi confirmado e pode ser adicionado ao planejamento dos moradores de duas cidades, em questão. Confira, mais abaixo quais cidades Já têm feriado confirmado e aproveite para relembrar os próximos feriados nacionais do 2023.

Duas cidades no estado de São Paulo terão feriado na próxima semana. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Atenção, paulistanos! O feriado se aproxima

Ao nos aproximarmos de mais uma semana de trabalho, saber que um novo feriado está chegando pode ser bastante reconfortante para os trabalhadores, especialmente para os que moram no estado de São Paulo.

No caso específico dos habitantes de Itararé e Tupi Paulista, duas cidades localizadas em São Paulo, o feriado marcado para a próxima segunda-feira (28) já foi confirmado e pode ser adicionado ao planejamento.

Leia mais: Folga à vista! Estes são os próximos feriados de 2023

Ponto facultativo

Essa pausa no cotidiano é resultado de um ponto facultativo para que seja comemorado o aniversário dessas duas cidades. A fato de curiosidade, é importante saber que o aniversário de uma cidade na maioria das vezes vem repleto de muitas lembranças, desde a fundação, o progresso, até os dias atuais da região. Dessa forma, é uma data muito importante para quem mora na cidade em questão e, principalmente, para quem nasceu na região.

Para aqueles que não residem em Itararé e Tupi Paulista, a perspectiva de um feriado nacional é uma alternativa igualmente emocionante, mas se você não mora em nenhuma das cidades contempladas com o feriado, não precisa ficar desanimado, pois teremos alguns feriados que englobam todo o Brasil, muito em breve. Mas antes de revelarmos esse aguardado calendário, você sabe qual é o critério para que uma data específica seja escolhida como um feriado? Entenda melhor, logo abaixo.

Você sabe como são escolhidos os feriados?

O surgimento de datas comemorativas requer a criação de um projeto de lei por parte de legisladores, como vereadores e deputados. Essa proposta tem o intuito de convencer as autoridades sobre a relevância da data proposta.

Uma vez formulado, o projeto é submetido à aprovação do Poder Legislativo e, posteriormente, à sanção pelo Poder Executivo. Outra origem possível é quando o governo, em âmbito federal, estadual ou municipal, institui uma nova data de celebração.

Feriados Internacionais

No caso das datas comemorativas internacionais, é comum que o calendário seja ratificado por organizações de alcance global, como a Organização das Nações Unidas (ONU). Os países-membros dessas entidades frequentemente realizam assembleias gerais para estabelecer novas datas de cunho internacional.

Como são escolhidas as datas?

A escolha da data comemorativa nem sempre obedece a critérios específicos. Algumas vezes, ela pode ser determinada de maneira arbitrária. Vale ressaltar que as datas comemorativas podem ser fixas, como ocorre no Natal, celebrado em 25 de dezembro, ou móveis, exemplificado pelo Dia das Mães, observado no segundo domingo de maio.

Quando datas se tornam feriados

Datas históricas e religiosas, muitas vezes, são transformadas em feriados. A Independência do Brasil, festejada em 7 de setembro, ilustra essa dinâmica, tornando-se um feriado nacional que revive o contexto histórico do país e é considerado um marco relevante.

Agora que você já sabe a origem do feriado e como é o processo para uma data específica se tornar um, confira, logo abaixo, os feriados nacionais que ainda faltam para 2023:

Os feriados nacionais de 2023

Para se manter informado sobre os feriados nacionais restantes em 2023, que se aplicam a todas as cidades do Brasil, basta observar as datas a seguir:

7 de setembro (quinta-feira): Dia da Independência do Brasil.

Dia da Independência do Brasil. 12 de outubro (quinta-feira): Dia de Nossa Senhora Aparecida.

Dia de Nossa Senhora Aparecida. 2 de novembro (quinta-feira): Dia de Finados.

Dia de Finados. 15 de novembro (quarta-feira): Proclamação da República.

Proclamação da República. 25 de dezembro (segunda-feira): Natal.

Leia também: Próximo dia de descanso dos brasileiros: veja a lista de feriados