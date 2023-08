Número 143 no WhatsApp se tornou código para casais; entenda

As redes sociais continuam a nos impressionar com novos recursos e funcionalidades que tornam os aplicativos de redes sociais cada vez mais envolventes. Nesse contexto, o WhatsApp não fica para trás. O aplicativo ganhou imensa popularidade devido à sua simplicidade e à sua capacidade de manter as pessoas conectadas virtualmente em quase qualquer lugar do mundo.

Entenda melhor

Desde a sua criação em 2009, essa plataforma de mídia social tem passado por constantes evoluções, aprimorando-se para proporcionar uma forma ainda mais conveniente de trocar mensagens e introduzindo mais recursos. Ao longo do tempo, foram adicionadas opções que vão além de simples mensagens de texto, como o envio de vídeos, imagens, fotos em tempo real e a capacidade de realizar chamadas de voz e vídeo.

Dado o seu imenso sucesso, não é surpreendente que o WhatsApp tenha adotado certos “códigos” especiais que contribuem para tornar o aplicativo ainda mais atrativo. Vamos explorar um desses códigos, o número 143, para entender por que ele se tornou tão popular e qual é o seu significado.

Porque o número 143?

A prática de utilizar o número 143 no WhatsApp se tornou viral. Para dissipar qualquer confusão, vamos esclarecer o seu significado.

O número 143 tem se tornado uma forma popular de expressar amor no WhatsApp. No entanto, é importante saber que esse código pode ser interpretado de forma diferente dependendo do contexto e do relacionamento entre as duas pessoas.

Em geral, o número 143 representa a frase “Eu te amo”, com cada número representando uma palavra:

1: Eu

4: Amo

3: Você

Portanto, se você enviar 143 para alguém que você ama, está expressando seus sentimentos de uma forma direta e concisa. No entanto, é importante ter cuidado ao usar esse código com pessoas que você não conhece bem.

Por exemplo, se você enviar 143 para um amigo, familiar ou colega de trabalho, pode ser interpretado como uma declaração de amor romântico. Isso pode causar constrangimento ou até mesmo problemas se a outra pessoa não tiver a mesma intenção.

Portanto, é melhor usar o número 143 apenas com pessoas com quem você tem um relacionamento próximo e íntimo. Você também pode usar outros emojis ou adesivos para deixar claro o seu significado.

Aqui estão algumas dicas para usar o número 143 com segurança:

Use-o apenas com pessoas que você conhece bem e com quem tem um relacionamento próximo e íntimo.

Se você não tiver certeza se a outra pessoa entenderá o significado do código, é melhor não usá-lo.

Você pode usar emojis ou adesivos para deixar claro o seu significado.

Outros números

Além do famoso 143, que significa “Eu te amo”, existem outros números que podem ser usados para expressar diferentes expressões amorosas. Esses códigos se tornaram populares nas redes sociais, principalmente no TikTok.

Aqui estão alguns exemplos:

1437: Eu te amo para sempre.

486: Eu te amo muito.

637: Eu sempre te amarei.

Para usar esses códigos, basta enviar a sequência de números para a pessoa com quem você deseja se expressar. Por exemplo, se você quiser dizer “Eu te amo muito”, pode enviar 486.

É importante notar que esses códigos podem ser interpretados de forma diferente dependendo do contexto e do relacionamento entre as duas pessoas. Por isso, é sempre bom ter cuidado ao usá-los.

Aqui estão algumas dicas para usar os códigos secretos com segurança:

Use-os apenas com pessoas com quem você tem um relacionamento próximo e íntimo.

Se você não tiver certeza se a outra pessoa entenderá o significado do código, é melhor não usá-lo.

Você pode usar emojis ou adesivos para deixar claro o seu significado.

Com um pouco de criatividade, você pode usar esses códigos para deixar suas mensagens de amor ainda mais especiais.

