Caixa confirma pix de 1.200,00 para os CPFs desta lista

No Brasil, o banco que é responsável por realizar o repasse da maioria dos programas sociais, é a Caixa Econômica Federal e a presidente da instituição, acaba de anunciar que irá liberar um benefício no valor de R$ 1.200 para vários brasileiros. Isso ocorre como mais uma tentativa do Governo em ajudar no enfrentamento da crise financeira que está assolando o país, saiba quem tem direito.

Quem tem direito ao valor de R$ 1.200?

O valor em questão é destinado a um seleto grupo de brasileiros que trabalham na agricultura, todavia, por motivos maiores, acabaram não conseguindo colher a quantidade esperada e devido a isso, ficaram no prejuízo, alguns, até sem renda.

Então, o Governo lançou o programa Garantia-Safra, que é uma ramificação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Segundo a presidente da Caixa, o principal intuito do programa é ajudar os agricultores que perderam sua safra.

Lembrando que o foco não são apenas as regiões que lutam contra a estiagem, mas também, aquelas que lutam com o excesso de chuvas, isso também atrapalha a agricultura.

Todos os brasileiros terão direito ao benefício?

Infelizmente não, apenas aquelas que trabalham diretamente com a agricultura e seguem as regras previstas pelo programa em questão. Lembrando que quem realiza a auditoria para saber se de fato as informações são verídicas, é o próprio programa em questão. Caso esteja tudo certo, o valor é liberado.

As regras são várias, como o agricultor ter perdido pelo menos 50% da safra, além disso, as outras são:

Sua declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) estar ativa;

A renda familiar ser de até R$ 1.980;

A área cultivada ser de 0,6 a 5 hectares de feijão, algodão, mandioca, arroz ou milho.

Como realizar a inscrição no programa?

Novamente, o valor é destinado apenas aos agricultores que passaram por momentos difíceis em relação à safra, então, acabaram ficando no prejuízo ou com a renda familiar prejudicada. Para isso, é possível realizar a inscrição no Garantia-safra de forma rápida e fácil.

Para isso, basta se informar em sua cidade, quais órgãos têm autorização para realizar os cadastros, caso o cidadão não saiba, pode se informar em alguma unidade do CRAS ou na própria prefeitura local. Feito isso, é necessário pagar uma pequena taxa de R$ 24,00 e esperar a visita de um especialista na localidade.

Caso seja confirmado que o agricultor perdeu a safra por conta da estiagem ou excesso de chuva, o Governo irá liberar o benefício, que é repassado pelo aplicativo Caixa Tem. Para o ano de 2023/2024, as inscrições já estão abertas em várias localidades, lembrando que o prazo para se inscrever é até o mês de setembro.