A melhor notícia do Bolsa Família acaba de sair HOJE (22)

Desde o mês de março de 2023, o programa Bolsa Família implementou um acréscimo adicional de R$ 150 destinado às famílias com filhos de até 6 anos. Somando a ambos os adicionais, é possível que o benefício alcance o montante total de R$ 900, para aqueles que satisfazem os critérios estabelecidos. Na última segunda-feira, o governo federal realizou mais um pagamento. Confira, logo abaixo, quais os próximos beneficiários que devem receber o auxílio.

Os pagamentos do Bolsa Família em agosto serão feitos na conta do Caixa Tem, seguindo o calendário do NIS. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Bolsa Família paga adicional nesta semana

A Caixa Econômica Federal realizou o pagamento da parcela de julho do novo Bolsa Família aos beneficiários cujo Número de Inscrição Social (NIS) termina em 2, na última segunda-feira (21). Esta parcela marcou a terceira distribuição do novo adicional de R$ 50, direcionado a famílias com gestantes e crianças de 7 a 18 anos.

Enquanto o valor mínimo garantido é de R$ 600, a inclusão dos novos adicionais eleva a média do benefício para cerca de R$ 686,04. De acordo com informações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês, o programa de assistência financeira do Governo Federal vai atender aproximadamente 21,14 milhões de famílias, implicando em uma despesa total de mais de R$ 14 bilhões.

Em julho, novas regras cancelaram benefícios de quase 100 mil

No mês de julho, entrou em vigor a integração dos dados do Bolsa Família com o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS). Esta medida levou ao cancelamento de cerca de 99,7 mil famílias do programa, já que suas rendas ultrapassaram os limites preestabelecidos. O CNIS, contando com mais de 80 bilhões de registros administrativos, abrange informações de renda, vínculos empregatícios formais e benefícios previdenciários e assistenciais providos pelo INSS.

1,6 milhão de novos cadastros desde março

Contrariamente, uma inclusão de 300 mil famílias foi efetuada no programa durante o mês de agosto. Isso foi possível graças à implementação da política de busca ativa, com base na reestruturação do Sistema Único de Assistência Social (Suas). Essa abordagem se concentra na identificação e inclusão das pessoas mais vulneráveis que têm direito ao complemento de renda, mas que não recebem o auxílio. Desde março, mais de 1,6 milhão de famílias passaram a integrar o Bolsa Família.

Abordagem de Proteção

Cerca de 2,1 milhões de famílias estão inseridas na abordagem de proteção durante o mês de agosto. Implementada desde junho, essa estratégia permite que famílias cujos membros encontrem emprego e experimentem uma melhora na renda recebam metade do benefício a que teriam direito por um período de até dois anos. Isto é válido desde que cada membro receba um valor equivalente a até meio salário mínimo. O valor médio do benefício para essas famílias alcança cerca de R$ 377,42.

Governo Lula remodelou Bolsa Família

A partir do início deste ano, ao ser iniciado o primeiro ano do mandato do presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva, o programa social retomou o nome de “Bolsa Família”. A garantia do repasse mínimo de R$ 600 foi confirmada após o deferimento da Emenda Constitucional de Transição, que permitiu um gasto extra de até R$ 145 bilhões acima do limite orçamentário neste ano. Deste total, R$ 70 bilhões foram alocados para financiar o benefício.

Os pagamentos adicionais de R$ 150 começaram a ser feitos em março, depois de o governo realizar uma análise detalhada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com o objetivo de eliminar práticas fraudulentas. Conforme o balanço mais recente, divulgado em abril, aproximadamente 3 milhões de indivíduos com irregularidades no cadastro tiveram seus benefícios cancelados.

No modelo conhecido do Bolsa Família, os depósitos acontecem sempre a dez dias do final de cada mês. Os beneficiários têm a opção de verificar informações relativas às datas de pagamento, o montante do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, amplamente utilizado para acompanhar as contas poupança digitais do banco.

Confira, logo abaixo, o calendário completo de pagamentos do programa do Novo Bolsa Família:

Calendário completo de pagamentos do programa do Novo Bolsa Família. | Foto: divulgação / Governo federal

