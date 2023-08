Tire o cheiro ruim da geladeira com 7 truques que funcionam de verdade

A depender do que coloca-se dentro da geladeira, é possível que com o passar do tempo, fique um odor desagradável, que se torna um verdadeiro incômodo tanto para os moradores quanto para as visitas, principalmente, porque o odor contamina até mesmo as garrafas que ficam com água dentro do compartimento. Todavia, há sete truques infalíveis para resolver para sempre esse problema que incomoda milhares de pessoas, saiba quais são.

Por que a geladeira fica com mau odor?

Isso pode acontecer por vários motivos, mas os principais são:

Alimentos estragados: ao colocar alimentos na geladeira e não usá-los, após um tempo, eles acabam ficando estragados, e quando isso acontece com frutas, verduras, peixe e derivados de leite, o odor costuma ficar bem característico e difícil de ser disfarçado;

ao colocar alimentos na geladeira e não usá-los, após um tempo, eles acabam ficando estragados, e quando isso acontece com frutas, verduras, peixe e derivados de leite, o odor costuma ficar bem característico e difícil de ser disfarçado; Líquidos: outro ponto que pode contribuir para o odor, é derramar líquidos dentro da geladeira, como leite, sucos, molhos e até mesmo bebidas alcoólicas. Geralmente, a limpeza é difícil e com o passar do tempo, o odor fica bastante desagradável;

outro ponto que pode contribuir para o odor, é derramar líquidos dentro da geladeira, como leite, sucos, molhos e até mesmo bebidas alcoólicas. Geralmente, a limpeza é difícil e com o passar do tempo, o odor fica bastante desagradável; Limpeza irregular: o principal problema é a falta de limpeza na geladeira, caso ocorra uma limpeza regular, tipo, a cada 10 dias, por mais que ocorra os problemas citados anteriormente, há como tirá-los. Mas se a geladeira fica suja por um longo período, acaba acentuando ainda mais o odor.

Dito isso, é importante aprender algumas técnicas que podem auxiliar na limpeza da geladeira e eliminar o mau odor.

A maioria dos alimentos está no dia a dia dos brasileiros

O primeiro da lista é o famoso café, no caso, o moído. É uma excelente escolha para retirar os odores da geladeira, principalmente, se a pessoa gostar do aroma característico. Basta colocar uma xícara com café na geladeira, o cheiro forte dele acaba camuflando os odores de outros itens.

Também é possível utilizar suco de limão, ele traz um ar refrescante e ácido ao local. Além de combater os odores que tanto incomodam. Para usá-lo, basta colocar em um recipiente e após isso, deixá-lo à parte na geladeira.

Caso prefira, é possível combinar o limão com cravos, para isso, basta cortar o limão ao meio e colocar vários cravos nele. Após isso, coloque dentro da geladeira, após algumas horas, a diferença será notória.

Os próximos produtos também são bem eficazes

Ainda pegando o gancho de frutas cítricas, há a casca da laranja, ao colocá-la na geladeira, rapidamente os odores ruins são neutralizados. Também é possível usar a essência de Baunilha para neutralizar, pois possui um aroma bem doce e ao mesmo tempo suave.

Também é possível usar o vinagre branco, ele é bem barato e possui uma atuação excelente na eliminação dos odores. Basta colocar uma xícara de vinagre na geladeira, após algumas horas, a “mágica” está feita. Ele consegue neutralizar os odores ruins e ainda contribuir no combate às bactérias.

Por fim, há o bom e velho bicarbonato de sódio, ele consegue eliminar os maus odores de uma maneira surreal, para isso, basta usá-lo dentro de algum recipiente e colocá-lo na geladeira. Ele também contribui para evitar o excesso de umidade dentro dela.