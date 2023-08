Quase 100 mil foram cortados do Bolsa Família neste mês

Desde que houve o lançamento do Bolsa Família, nos primeiros meses do ano, bastante coisa mudou no programa social e até mesmo as regras de permanência ficaram mais rígidas, tudo isso para evitar que pessoas recebessem o benefício sem se enquadrar nas diretrizes, como ocorreu na época do Auxílio Brasil. Levando em consideração o que foi citado, somente neste mês de agosto, quase 100 mil beneficiários foram retirados do Bolsa Família, saiba se você está incluso.

Por que o Bolsa Família está tão rígido?

Sempre houve regras de permanência no programa social citado, o que faltava de fato era a devida fiscalização, o que levava que os beneficiários não levassem tão a sério o cumprimento das diretrizes impostas pelo programa. Contudo, após uma auditoria no Auxílio Brasil, constatou-se que várias pessoas recebiam o valor de modo irregular.

Por isso, no Bolsa Família, bastante coisa mudou, para tornar a fiscalização mais rígida. Já que quando uma pessoa recebe de modo irregular, acaba tirando a vaga de outro que de fato precisa do benefício para sobreviver.

Além disso, o valor que está sendo pago pelo Bolsa Família, é fora de curva, isto é, o maior de toda a história do Programa Social. Por conta disso, apenas quem está em situação de vulnerabilidade social, deve receber.

Em Agosto, quase 100 mil pessoas foram retiradas do programa

Há vários meses cortes estão sendo realizados no Bolsa Família, apenas em Agosto, quase 100 mil famílias foram retiradas da folha de pagamentos. Lembrando que o benefício é um dos principais que há no Brasil, garantindo uma renda para quem está em situação de vulnerabilidade social.

Os cortes aconteceram pelo não cumprimento das regras impostas pelo Governo ou por não realizarem a atualização do Cadastro Único. A atualização é importante, pois ao atualizar, caso a renda familiar tenha mudado, a família deixa de receber o valor (ao ultrapassar a renda máxima).

E outra regra que foi bastante desrespeitada, foi em relação a frequência escolar das crianças e acerca da caderneta de vacinação, que precisa permanecer em dia.

É possível voltar a receber o benefício?

É totalmente possível, exceto nos casos que o beneficiário está com uma renda familiar que ultrapassa o mínimo permitido. Mas é importante avaliar caso a caso. Para isso, o titular precisa ir até uma unidade do CRAS, para que o cadastro seja revisado.

Nos casos em que o beneficiário foi bloqueado, uma mensagem aparece em seu extrato bancário, mas também é possível verificar através do aplicativo do Bolsa Família.

O prazo médio para ocorrer o desbloqueio é de três meses, caso tudo esteja em ordem. Todavia, nos casos em que a família realmente está irregular, a punição é permanente. Vale lembrar que após o desbloqueio, a família recebe o valor retroativo.