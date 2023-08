Existem alguns remédios que são bem comuns no Brasil. O Sistema Único de Saúde (SUS) possui um protocolo padrão, e a partir de uma série de doenças os remédios receitados são sempre os mesmos. Isto é, para sintomas como dor, febre, inflamações, etc. Entretanto, uma pesquisa realizada por integrantes da Universidade Estatal de Ohio, Estados Unidos, indicou que um dos remédios mais comuns no Brasil pode ter efeitos surpreendentes!

Remédio MUITO COMUM tem efeitos colaterais que preocupam pesquisadores | Foto de danilo.alvesd na Unsplash

Este remédio pode causar sérios problemas à saúde

Trata-se do popular Paracetamol. Remédio usado para dor, febre, etc. Entretanto, a sua principal função é como analgésico. Sendo um dos mais buscados no Brasil por ‘n’ motivos. Seu preço é bem acessível e é um dos mais distribuídos em postos e hospitais brasileiros.

De acordo com a pesquisa, o paracetamol pode acabar alterando a percepção de risco do paciente. Colocando assim sua saúde e vida em situações de perigo! Por mais difícil que seja de entender, é algo bem direto e objetivo.

O paracetamol acaba afetando a capacidade do cérebro de entender que determinadas situações podem colocar sua vida em risco. Isso porque o mesmo acaba fazendo com que as pessoas sintam menos sentimentos negativos durante atividades perigosas.

Por exemplo: ao andar de motocicleta, o usuário do remédio pode não conseguir se atentar aos perigos de andar muito rápido. Haja vista que o analgésico é tão específico que em altas dosagens acabam não deixando as pessoas assustadas em situações de perigo.

Por esse motivo é excelente para ser consumido por pessoas ansiosas ou que possuem determinados distúrbios mentais — a fim de conseguir ter os seus nervos acalentados.

Leia mais: Dieta de fé? 3 simpatias para quem quer emagrecer rápido

Como este estudo foi realizado?

Por ser algo muito específico ficara uma grande dúvida acerca de como o estudo foi ralizado. De acordo com informações da Universidade — 189 voluntários foram submetidos a uma grama de paracetamol, haja vista que é a dose indicada para aliviar dores de cabeça.

Logo que os usuários consumiram a medicação, foram colocados a prova quanto a uma avaliação de atividades de risco. Tendo que avaliarem em uma escala entre um e sete. O resultado foi surpreendente.

As atividades citadas foram caminhar em uma rua sozinho pela noite, pular de uma ponta muito alta, etc. Logo, as pessoas que tomaram o medicamento avaliaram essas situações como mais tranquilas em contrapartida aos voluntários que não tomaram o remédio.

Portanto, em conclusão o paracetamol acaba causando efeitos temporários maléficos para o psicológico dos pacientes. Haja vista que nos últimos anos o mesmo está sendo alvo de uma série de pesquisas sobre o tema a fim de se certificar quanto aos seus efeitos colaterais e reais uso para o ser humano.

Leia mais: Quais são os sintomas da insuficiência cardíaca, a condição de Faustão