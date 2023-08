Por que a Anvisa já retirou esses feijões dos mercados? problema com mofo?

O Ministério da Agricultura emitiu uma ordem para que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) realizasse a retirada de lotes de feijão inadequados para consumo humano. Os produtos afetados apresentaram grãos mofados e danificados acima do limite seguro, acarretando riscos potenciais à saúde. Saiba mais detalhes sobre a ação da Anvisa, logo abaixo.

Anvisa suspende duas marcas de feijão populares que estavam mofados. | Foto: Reprodução / Vecteezy

Anvisa neles!

O Ministério da Agricultura emitiu uma ordem nacional para a retirada de lotes de feijão identificados como impróprios para o consumo humano. Segundo a declaração ministerial, esses produtos exibiram um teor de grãos mofados e danificados acima de 15%, apresentando um perigo potencial à saúde dos compradores.

Os lotes afetados abrangem o lote 51 (com feijão colorido) e o lote 06 (contendo feijão preto), ambos pertencentes à marca “Da Mamãe”. Além disso, os lotes 030423 e 080323 (de feijão preto) da marca “Sanes” também foram afetados. A descoberta desses produtos inadequados ocorreu nos estados do Rio de Janeiro e do Distrito Federal. Confira mais detalhes, logo abaixo.

Leia mais: URGENTE! Anvisa barra cosméticos irregulares no Brasil

Operação apreende 150 toneladas de feijão

Conforme esclareceu o diretor do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal, Hugo Caruso, “tais grãos têm potencial para conter micotoxinas prejudiciais ao corpo, podendo levar a intoxicações alimentares e reações alérgicas”. Essa explicação foi fornecida por meio de um comunicado oficial emitido pelo ministério.

Os lotes de feijão contaminados foram identificados durante uma operação realizada em abril deste ano, o que levou à apreensão de mais de 150 toneladas de feijão no estado do Rio de Janeiro. Análises laboratoriais foram conduzidas para verificar a conformidade com os padrões de qualidade e segurança necessários para consumo humano.

Ministério orienta população

Denúncias e verificações:

O ministério pede que os consumidores denunciem imediatamente a venda de produtos pertencentes a esses quatro lotes de feijão. Também recomenda que os consumidores verifiquem se possuem quaisquer produtos desses lotes em suas residências ou estabelecimentos comerciais.

O ministério pede que os consumidores denunciem imediatamente a venda de produtos pertencentes a esses quatro lotes de feijão. Também recomenda que os consumidores verifiquem se possuem quaisquer produtos desses lotes em suas residências ou estabelecimentos comerciais. Suspensão de consumo e devolução:

A nota oficial do ministério enfatiza que, “se os consumidores adquiriram esses produtos, devem interromper o consumo imediatamente e entrar em contato com o estabelecimento de compra para organizar a devolução ou descarte apropriado”.

A nota oficial do ministério enfatiza que, “se os consumidores adquiriram esses produtos, devem interromper o consumo imediatamente e entrar em contato com o estabelecimento de compra para organizar a devolução ou descarte apropriado”. Atenção às embalagens:

O ministério destaca a “importância crucial de os consumidores serem vigilantes e examinarem minuciosamente as embalagens dos produtos antes da aquisição”. Qualquer suspeita pode ser comunicada por meio do número de atendimento do Ministério da Agricultura, (61) 3218-2089, ou através dos canais de contato dos órgãos de defesa do consumidor.

Leia também: O que tem no chiclete e nas vitaminas para que a Anvisa fique preocupada?