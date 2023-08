Não é de hoje que os brasileiros visam os concursos públicos como uma oportunidade de mudar de vida. Haja vista que ser concursado significa ter uma estabilidade financeira, sabendo que é praticamente impossível ser demitido — apenas se cometer algum crime ou ato contra à instituição. Ademais, a certeza do emprego é verídica, até chegar a aposentadoria. Saber dos últimos certames primeiro do que as outras pessoas representa uma maior chance de preparação! Saiba como ser o primeiro a saber sobre qualquer concurso publicado no Brasil.

Como saber primeiro do que todo mundo quais concursos são anunciados | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Concursos no Brasil 2023

Os concursos no Brasil são bem abrangentes e pegam várias áreas. Desde a área da saúde até a área da segurança pública. Um dos concursos mais buscados no Brasil é sem sombra de dúvidas para trabalhar nas forças de segurança — como na Polícia Militar ou em bancos: como agente do Banco do Brasil.

Cada concurso possui suas singularidades, tendo até mesmo matérias que se cruzam: possibilitando que o candidato estude para vários concursos ao mesmo tempo. Uma das melhores maneiras de estar por dentro dos concursos é seguindo os perfis sociais de concurseiros, bancas e afins.

No caso dos websites, estar seguindo este portal também garante ser um dos primeiros a saber dos próximos concursos. Entretanto, ainda existe uma maneira muito mais eficaz de fazer isso — garantindo o ‘primeiro lugar’ em qualquer informação a respeito dos concursos públicos.

Por exemplo: neste ano de 2023 existem muitos concurseiros esperando vagas para a Polícia Penal do Ceará.

Faça isso e seja o primeiro a saber dos concursos divulgados. Lembrando que saber e não se preparar não adianta muita coisa: a informação é útil quando é usada. Logo, ao saber dos certames é o momento certo de deixar tudo de lado e iniciar as preparações de maneira muito mais árdua.

Como ser o primeiro a saber dos concursos divulgados?

Todas as pesquisas realizadas na internet no Google são escaneadas e transformadas em dados. Logo, é possível saber de todas as informações lançadas no Google sobre os concursos em gerais através dos alertas do Google.

Logo, toda vez que uma nova informação sobre um novo assunto for publicado no Google — o usuário será o primeiro a saber. Para isso é bem simples. Veja o passo a passo.

Entre no Alertas do Google (https://www.google.com/alerts);

Clique em “Tópicos” e digite o tópico que deseja estar acompanhando;

No caso dos concursos, digite por “Concursos públicos”;

Selecione o idioma, período, tipos de blogs, etc;

Clique em “Criar alerta”.

Pronto, feito isso assim que alguma notícia foi divulgada no Google Notícias sobre algum concurso em si, o usuário receberá uma notificação diretamente em seu dispositivo.

Além disso, o Google Discovery do usuário será otimizado para aquele assunto em si. A fim de que todas as demais pautas sejam colocadas em segundo plano e aquele assunto fique no topo das aparições ao usuário.

É válido lembrar que em alguns casos pode ocorrer que haja atrasos, a partir do momento que uma notícia é divulgada o Google pode demorar algumas horas para processar a notícia. Entretanto, mesmo com este pequeno ‘delay’ o tempo hábil ainda é surpreendente.

