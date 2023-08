Passo a passo para mandar fotos em HD pelo WhatsApp com a nova atualização

O WhatsApp nos últimos meses está surpreendendo a todos os seus usuários e a novidade que foi divulgada, promete acabar com um problema antigo, trata-se da má qualidade nas fotos enviadas pelo mensageiro. O problema era tão sério, que os usuários preferiam efetuar o upload da foto em algum servidor e após isso mandar o link via WhatsApp. Contudo, o problema já está quase resolvido, entenda como é possível enviar mídias em alta resolução pelo aplicativo.

Guia definitivo de como enviar imagens em alta resolução pelo WhatsApp | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

O que é uma foto em alta resolução?

O conceito de alta resolução é aplicado para as imagens digitais, em outras palavras, quanto maior for a resolução, mais nitidez haverá na imagem. A resolução é medida em pixels, a saber, cada ponto que compõe uma imagem é denominado como 1 pixel.

Uma imagem em alta resolução, possui mais pixels do que uma imagem com baixa resolução. Então, é possível ler que uma imagem em alta resolução possui mais nitidez do que uma em baixa resolução. Por isso, os usuários não gostam de enviar imagens pelo WhatsApp, pois durante o processo de compressão, a qualidade era perdida.

A resolução é composta por duas dimensões, isto é, largura e altura. Ou seja, uma imagem ou vídeo na dimensão 1920 x 1080, tem 1920 pixels de largura por 1080 pixels de altura.

Como enviar uma imagem em HD pelo WhatsApp?

Para que seja possível enviar uma imagem em HD pelo aplicativo do WhatsApp, o processo é bem simples, basta seguir o passo a passo:

Abra o seu aplicativo do WhatsApp e selecione um contato ou grupo;

Agora, clicando no ícone de galeria, selecione uma foto, como é feito normalmente, também é possível tirar uma foto na hora;

Agora, no canto superior haverá um ícone com o símbolo de “HD”;

Clique no ícone, aparecerá uma aba com várias resoluções, escolha a melhor;

Por fim, basta clicar em enviar.

Lembrando que a funcionalidade também está disponível para vídeos, mas ainda é preciso que ocorra algumas correções para que ela funcione da melhor maneira possível.

Por que no meu aplicativo não aparece a etiqueta?

Alguns usuários relatam que ao efetuar o passo a passo citado, infelizmente não aparece o ícone de HD, o problema disso está relacionado a versão do WhatsApp. Para resolver é bem simples, basta seguir as próximas instruções:

Entre em sua loja de aplicativos, seja no Android ou no iOS;

Procure pelo aplicativo do WhatsApp;

Clique nele, ao lado de abrir, deve aparecer o botão “atualizar”;

Pronto, atualize e tente efetuar o procedimento novamente.

Como citado, caso não apareça em fotos, o motivo é esse, mas caso seja em vídeos, o motivo é o citado anteriormente, ou seja, a versão do seu aplicativo ainda não está totalmente implementada com a versão de enviar vídeos em HD, somente fotos.