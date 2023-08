Simples moeda de 10 centavos pode valer mais de R$ 100; confira

Se você é daqueles que costumam esquecer grandes quantidade de moeda em algum cofrinho e nunca mais abre, saiba que pode estar perdendo uma grande oportunidade para embolsar uma bom dinheiro, já que colecionadores costumam pagar grandes somas em moedas e cédulas com caraterísticas e datas específicas, como é o caso da moeda de 10 centavos que falaremos mais abaixo. Saiba mais detalhes.

Moeda de 10 centavos, fabricada em 2002, vale mais de R$ 100. | Foto: Reprodução / YouTube @moedasrarissimas

Seu troco pode valer muito

Algumas pessoas subestimam o poder de uma moeda, mas a verdade é que esses pequenos itens podem valer uma fortuna, especialmente quando raros. Um exemplo notável é a moeda de 10 centavos de Real de 2002 que se tornou bastante cobiçada pelos colecionadores. Essa moeda pertence à segunda família do Real e apresenta a imagem de Dom Pedro I, o responsável pela independência do Brasil em 7 de setembro de 1822, no anverso, e o valor de 10 centavos e o ano de 2002, no reverso.

A raridade dessa moeda está no fato de ter um cunho “quebrado e trincado”, o que eleva seu valor para R$ 120. Além disso, detalhes específicos em moedas de 5 e 50 centavos podem fazer seus valores ultrapassarem R$ 1 mil. Essas valorizações podem ocorrer devido a erros na confecção, baixa quantidade de moedas produzidas ou por serem itens comemorativos.

Moedas ainda mais especiais

Curiosamente, há outras moedas ainda mais raras que não se encaixam nessas categorias. É o caso de algumas moedas de 5 e 50 centavos produzidas na Holanda em 2019 pela empresa Royal Dutch, a pedido da Casa da Moeda do Brasil. Essas moedas apresentam uma letra “A” abaixo do ano de cunhagem e foram produzidas em grande quantidade: mais de 47,2 milhões de moedas de 5 centavos e 97,2 milhões de 50 centavos.

No mercado de colecionadores, essas moedas com a letra “A” valem entre R$ 2 e R$ 6. No entanto, se apresentarem um erro que permita verificar a data de fabricação no anverso, o valor pode disparar. Enquanto a de 5 centavos pode chegar a valer R$ 15, a de 50 centavos pode atingir até R$ 1.700!

Dicas valiosas

Se você ficou surpreso com o valor que simples e velhas moedinhas podem valer hoje em dia, é bom vasculhar o seu cofrinho ou porta-níquel esquecido no fundo da sua gaveta. Afinal, mesmo que o valor impresso na moeda ou até na cédula de dinheiro seja mínimo, pequenos detalhes e até o tempo de fabricação desses itens podem proporcionar, quem sabe, uma verdadeira bolada!

Para conferir se o dinheiro antigo que você guardou é visado entre colecionadores os quais podem pagar um bom dinheiro pelos mesmos, usa a internet como sua maior aliada. Pesquise as moedas e notas de dinheiro brasileiras mais valorizadas pelos caçadores de relíquias, e entenda quais características podem fazer com que seu dinheiro se transforme em um verdadeiro tesouro.

