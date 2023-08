Motorista de Uber, atenção! O que fazer se um passageiro desmaiar no carro?

Questão foi levantada após jovem, que estava desmaiada, ter sido estuprada ao ser abandonada por motorista de aplicativo, que encostou a menina de 22 anos em um poste próximo a sua residência e seguiu viagem. Após a divulgação das imagens de segurança que flagraram o estuprador levando a garota, as redes sociais foram inundadas com discussões sobre qual a responsabilidade do motorista. Saiba mais detalhes logo abaixo sobre o que de fato deve ser feito nesses casos.

O que motoristas de aplicativo devem fazer caso passageiro desmaie dentro do carro? Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Falta de empatia ou ‘profissionalismo’?

Um caso chocou o país e viralizou na web na madrugada do último domingo (30), quando uma mulher de 22 anos foi estuprada na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, após ter sido deixada na rua, inconsciente por conta da embriaguez, por um motorista de aplicativo.

Especialistas têm considerado as atitudes do condutor do veículo e do amigo que colocou a vítima no carro como abandono e negligência. Diante desse cenário, a questão foi levantada: qual deveria ter sido a conduta do profissional nessa situação?

Leia mais: Decisão do STF contra motorista de app surpreende muita gente

O que dizem as autoridades

De acordo com o Uol, em entrevista com entidades representativas de motoristas profissionais de aplicativos e táxi, o presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativo (AMASP), Eduardo Lima de Souza, orienta que os motoristas não devem aceitar passageiros desacordados ou sem consciência desacompanhados.

Ele ressalta que a mulher não entrou no carro voluntariamente, mas foi colocada e abandonada, tornando a situação ainda mais grave. A orientação é que o motorista recuse a corrida nessas circunstâncias e instrua o acompanhante a procurar ajuda médica, uma vez que a responsabilidade nesses casos é médica e não do motorista.

Eduardo destaca ainda que as plataformas não oferecem suporte ou respaldo adequado aos motoristas nessas condições e, por isso, os motoristas têm a possibilidade de cancelar a corrida nesses casos específicos.

Rogério Vicente, diretor do Simtetaxi-SP, sindicato dos motoristas de táxi, também ressalta a importância de evitar tal situação, mas, caso ocorra, o taxista é orientado a procurar a polícia imediatamente. Ele enfatiza que o que foi feito com a moça não se faz com nenhum ser humano, homem ou mulher, e que em casos semelhantes a orientação é tentar acionar a família ou a portaria do prédio. Caso não seja possível, a instrução é ligar para a polícia e aguardar até a viatura chegar. Essas orientações são sempre repassadas para os taxistas novos.

Com a palavra, as empresas de viagens por aplicativo

Quanto à atuação das plataformas, a empresa 99 informou que, de acordo com suas políticas atuais, em situações como essa, recomenda contatar as autoridades competentes pelo número de emergência 190 para entender o procedimento adequado a ser tomado. Além disso, a plataforma possui um botão de segurança que permite ao motorista ligar diretamente para a polícia. A empresa também bloqueou preventivamente o motorista envolvido no caso e aguarda esclarecimentos por parte da polícia para determinar as responsabilidades.

A empresa inDrive afirma que instrui seus motoristas a ligarem para o suporte do aplicativo em casos como esse, possibilitando o contato com um parente ou amigo cadastrado nos contatos de emergência do passageiro. Além disso, o motorista pode chamar uma ambulância através dos contatos de emergência disponíveis no aplicativo.

Por fim, a empresa Uber, que também teve o motorista envolvido no incidente, não respondeu aos questionamentos até o fechamento da reportagem do Uol.

Leia também: Como a Uber pode ajudar motoristas a comprarem carros novos?