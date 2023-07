Nos últimos anos o hype de aplicativos de corrida cresceu bastante. Dentre eles a Uber é um dos mais populares e gigantes no setor. Agora os motoristas da Uber poderão ter uma grande oportunidade de trocarem de carro: a empresa está oferecendo uma ajuda muito grande para que eles consigam realizar a troca de veículos ainda neste ano de 2023. Entenda como funciona e quem tem direito.

Como a Uber pode ajudar motoristas a comprarem carros novos | Foto de Dan Gold na Unsplash

Uber ajuda seus motoristas a trocarem seus carros

A Uber se uniu ao grupo Gamaq e irá disponibilizar aos seus motoristas uma espécie de consórcio — na qual eles poderão ter direito a cartas de crédito e conseguirem comprar veículos de até R$ 50 mil.

A iniciativa havia sido anunciada há algum tempo, mas somente agora foi oficializada e disponível para os brasileiros que trabalham na empresa. Em razão da demanda, estarão disponíveis apenas para os moradores da cidade de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

De acordo com as informações concedidas pela empresa, será possível comprar ou trocar seus veículos através dessas cartas de crédito. Haja vista que é uma boa solução financeira para os brasileiros que atuam no segmento.

Por mais que se trate de um consórcio, como há uma parceria entre ambas empresas — os juros são menores e as possibilidades de financiamento também. Por esse motivo há inúmeras vantagens entre ambas empresas para que os brasileiros consigam mais chances de obter o seu carro 00Km e rodarem no aplicativo.

Além disso, com o auxílio do programa do Governo Federal — Carro Popular, isso se tornou muito mais fácil e os brasileiros podem conseguir carros populares por até R$ 60 mil.

Como participar do programa da Uber?

Todo o procedimento pode ser realizado através da internet. A fim de que haja a contratação do consórcio, verificação das cláusulas e muito mais.

Entre no site da companhia ( https://uber.bamaqconsorcio.com.br );

); Escolha o modelo;

Escolha a linha de crédito e clique em ‘Conquistar agora’;

Faça o cadastro e leia os termos;

Pronto.

Feito isso basta aguardar a análise e aprovação. A partir desse momento o cliente já estará participando de todos os momentos do consórcio podendo ser contemplado a qualquer momento. Haja vista que as cartas de crédito podem ser concedidas para os interessados mediante parte do pagamento — algumas pessoas optam por entrarem com uma parte e parcelarem o restante.

Os especialistas afirmam que como há uma parceria entre as empresas — os motoristas dessas cidades que estão tentando obter os recursos hão de ter mais chances mediante os demais. Lembrando que essa página de vendas é exclusiva para os motoristas da Uber.

