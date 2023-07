Não é de hoje que a Vivo está na vida dos brasileiros. Dessa vez ela traz uma grande surpresa para os seus clientes. Oferecendo um cupom especial de até R$ 1 mil. Sendo uma das operadoras mais populares do Brasil — a Vivo aderiu à outras modalidades de negócios como empréstimos pessoais e está ganhando cada vez mais autoridade no setor. Saiba todos os detalhes e como receber o cupom de R$ 1 mil.

Cupom da VIVO paga até R$ 1 mil para os clientes; veja como conseguir | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Como funciona o Vivo Money?

Trata-se de uma modalidade do Vivo Money. O Vivo Money é o serviço de empréstimo pessoal da Vivo. Oferecendo uma linha de crédito de R$ 500 a R$ 50 mil para os interessados. Este empréstimo é focado em clientes da operadora — que atualmente disponibiliza internet, chips, canais de TV e muito mais.

Portanto, a Vivo está liberando aos interessados cupons de até R$ 1 mil em cashback no momento da contratação do empréstimo. Haja vista que esta modalidade de empréstimo é ideal para quem trabalha de maneira autônoma.

Os clientes possuem até 36 meses para o pagamento. A contratação é feita diretamente pela internet e o dinheiro cai em até 48 horas após a aprovação formal do contrato de crédito.

Além de ser possível obter o cashback de até R$ 1 mil, o Vivo Money possui uma das menores taxas de juros do mercado. Tendo juros a partir de 1,19% ao mês. Sendo uma das opções mais rentáveis até então. Caso o cliente decida pegar emprestado R$ 5 mil em 12 vezes, pagará mais ou menos parcelas de R$ 458.

Para mais informações e simulação concreta é necessário acessar o site da Vivo Money e digitar o CPF. A fim de visualizar as ofertas e taxas de juros individuais. Veja abaixo como usar o cupom.

Saiba como obter o cashback

Portanto, agora é o momento de conseguir o valor de até R$ 1 mil durante a contratação do empréstimo. É necessário que o cliente vá até o site da Vivo a fim de conseguir obter todas as informações necessárias sobre a contratação do empréstimo.

Feito isso — deverá anexar juntamente ao cadastro uma foto do RG, CNH e até mesmo uma selfie. Caso o cadastro do cliente esteja desatualizado na Vivo, poderá ter que enviar o comprovante de residência.

Logo após ser realizado todas essas atualizações — o cliente deverá inserir o cupom ‘premiado’ que poderá oferecer até R$ 1 mil. Depende de cada perfil de usuário. Haja vista que é necessário realizar a contratação.

Portanto, para finalizar a contratação o cliente deverá anexar o cupom “DEUBOM” e finalizar o pedido. Caso o crédito seja aprovado o cashback virá incluso automaticamente.

