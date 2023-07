Este é o signo mais poderoso de todos os 12

Nem todas as pessoas costumam pensar sobre qual é o signo mais poderoso. Afinal, a astrologia ocidental considera exatamente 12 signos, sendo que cada um deles tem qualidades específicas, que fazem com que se destaquem à sua maneira.

Mas, de fato, existe não apenas um, mas exatamente três signos que possuem um poder maior dentro do horóscopo, tanto no que diz respeito à força física quanto no que diz respeito à força emocional.

Aliás: existem muitas pessoas que gostariam de conseguir manter o equilíbrio entre corpo e mente e, também, conseguir lidar melhor com as adversidades. Porém, realmente são poucos os signos cujos nativos possuem essa qualidade, sempre em busca de adotar decisões focadas no próprio bem-estar, e não no que os outros pensam.

Ser nativo do signo mais poderoso é uma dádiva | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Não existe somente um signo mais poderoso dentro do horóscopo ocidental

De acordo com a astrologia, de fato existe mais de um signo mais poderoso: são, ao todo, três deles, que conseguem se destacar dentro do horóscopo por conta de suas características que lhes conferem uma segurança e uma força únicas.

É possível aprender mais sobre todos eles abaixo:

O poder do signo de Áries

As pessoas que nascem sob este signo possuem vitalidade e boa energia, além de uma personalidade aventureira intensa, que lhes confere um poder único.

Os arianos não costumam ter medo de nada, assim como não têm medo de desafios e de correr riscos, sendo estas algumas das qualidades que fazem com que sejam ótimos líderes.

O poder do signo de Escorpião

Este pode não ser exatamente o signo mais poderoso, quando comparado a Áries, mas tem a persistência como característica principal, além de outros detalhes que faz com que seja objeto de inveja e até mesmo de críticas.

Seus nativos alcançam os objetivos que querem alcançar e, no amor, são extremamente apaixonados.

O poder do signo de Câncer

Por fim, há o signo de Câncer, que definitivamente merece seu lugar na lista dos signos mais fortes do horóscopo ocidental: seus nativos são autoconfiantes, jamais duvidam de suas capacidades e querem obter sempre o melhor no que diz respeito ao amor e ao trabalho. É nessa qualidade (e em outras) que reside sua força.

Força esta que está também no caráter do canceriano, assim como a sinceridade que, por sua vez, exige que exista cuidado na hora de dizer algumas coisas.

Veja também: Netflix amplia o catálogo nesta semana: 8 novidades prometem muito

Todo signo possui características que fazem com que ele seja especial

É muito importante que quem não é nativo de um signo poderoso não desanime, pelo simples fato de não fazer parte da lista acima.

Afinal, como citado no início deste conteúdo, cada um dos 12 signos que fazem parte do zodíaco possui características e qualidades que fazem com que sejam únicos entre si. Logo, mesmo aqueles signos que não têm a força como marca principalmente sempre terão outros atributos diversos que irão lhe gerar destaque.

Isso sem citar o fato de que o ascendente também deve ser considerado nessa equação.

Veja também: Qual é sua missão na Terra? Seu signo responde à pergunta