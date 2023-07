Novo ciclone está formado e os ventos podem chegar a 100 km/h

A cada ano se deparamos com um temporal em cada cidade no Brasil, onde passa as notícias na televisão que é de assustar e sempre ficamos em alerta. E dessa vez o alerta é para um novo ciclone extratropical que está para chegar no Rio Grande do Sul na segunda metade da semana, a população dessa região precisa se atentar pois vai vir chuva forte, vento e declínio de temperatura.

Porém, os pontos estão indicando que dessa vez o impacto será menor e menos intenso do que os ciclones que já aconteceram em Rio Grande do Sul antes, conforme os dados e informações da MetSul.

o novo ciclone extratropical será menos severo. Imagem: wirestock / FreePik

Frente semi-estacionária

Os temporais são realmente assustadores e devastadores, muitas pessoas perdem casas e até mesmo familiares com esses acontecimentos naturais, por isso se a sua região é conhecida por esses desastres naturais é sempre bom ficar de olha no noticiário.

Os meteoroligistas explicam que uma frente semi-estacionária vai ser a responsável por trazer essas chuvas para a região do sul e o oeste gaúcho, o alerta é porque os volumes podem ultrapassar 50mm e alguns lugares que são mais isolados pode chegar até 100 mm.

Ciclones extratropicais é normal no Brasil

Vale ressaltar que, por mais que algumas pessoas não tem conhecimento, a forma de ciclones extratropicais é bem comum em nosso país, principalmente no Atlântico Sul. Na maioria das vezes eles se formam na foz do Rio da Prata ou na região leste da Argentina.

Por mais que seja normal isso acontecer no Brasil, os ciclones que afetam costa do Sul do nosso país são menos comuns, no entanto ainda sim fazem efeitos mais fortes em relação a chuva e ventos fortes.

Veja também: ALERTA! Novo ciclone se forma HOJE; veja o que acontece no Brasil

O novo ciclone extratropical vai ser menos intenso

Esse novo ciclone extratropical começou a ser formando nesta última quarta-feira (26), porém especialistas já informaram que ele será menos intenso que os outros que já aconteceram, mas que irá sim ocorrer uma massa de ar frio, porém não será tanto rigorosa.

Assim, as chuvas e os ventos vão ser menores da região do Rio Grande do Sul, não está apresentando algum perigo. Como foi citado acima, os ciclones se formam no Rio de Prata e formam ventos intensos que podem chegar acima de 100 mm, e isso atinge o Rio Grande do Sul, porém esse novo ciclone não vai atingir.

Vale lembrar que no inicio do mês, as regiões Sudeste e Sul junto com alguns lugares do Uruguai, Paraguai e Argentina foram alvos de um forte ciclone extratropical com ventos fortes que assustaram a população, algumas regiões chegaram a nevar.

Veja também: Aviso: INMET alerta para chuvas, frio e ventos fortes NESTA região