O Pix virou febre mundial e a todo momento existe um brasileiro realizando um novo Pix. Agora a novidade se expandiu o Pix está de cara nova. Alcançando muito mais pessoas. Se outrora o Pix tinha cara de transferência rápida, pagamentos de faturas de cartão de crédito — agora o Pix ganhou uma nova função: pagamento de conta de água. Esta novidade foi anunciada há alguns dias e está chamando a atenção de todos os brasileiros. Entenda o que muda e como aderir à modalidade.

Pix pode mudar! Novidade deve facilitar a vida de muita gente | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Pague sua conta de água usando o Pix

Nem sempre as faturas de água são pagas em dias. Elas são entregues aos consumidores em forma de código de barras. Sendo necessário ir até uma agência da Caixa ou Lotérica a fim de realizar o pagamento. Nem sempre é possível ir e os brasileiros acabam criando débitos.

Algumas companhias de água aderiram à modalidade e optaram pelo pagamento das faturas de água através do Pix. A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) foi uma das que aderiu à novidade e agora é possível realizar o pagamento das faturas através do Pix.

Para que isso seja feito corretamente as impressões terão uma fonte mais legível — além da presença de um QR Code que permitirá que o cliente pague a fatura através do Pix. Lendo o QR Code pelo aplicativo do banco e realizando o pagamento.

Isso irá trazer muito mais comodidade até mesmo para quem está devendo contas em atraso — haja vista que ao pagar pelo Pix as faturas serão processadas em tempo reduzido e a liberação irá ocorrer de maneira muito mais rápida.

Como pagar a conta de água usando Pix?

Não são todas as companhias que disponibilizaram isso. Entretanto, é necessário entrar em contato com cada uma a fim de saber se a companhia em questão oferece a possibilidade ou não. Haja vista que é necessário a implementação de uma nova tecnologia — nem todas estão dispostas ou com recursos para isso.

Para pagar usando o Pix o usuário precisa ter instalado em seu celular o aplicativo do Banco. Posteriormente, basta acessar a área Pix e selecionar a opção de leitura de QR Code. Feito isso basta apontar para o QR Code da fatura. Conferir os dados, valores e realizar o pagamento.

Posteriormente será emitido um comprovante que poderá ser salvo. A fim de que o usuário venha ter em suas mãos os comprovantes de pagamentos. Pronto! Caso haja dúvidas poderá acessar a agência virtual de sua companhia a fim de validar o pagamento e até mesmo pedir a segunda via de faturas antigas e muito mais.

Espera-se que nos próximos anos a novidade alcance cada vez mais companhias e brasileiros de todos os estados.

