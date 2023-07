Caixa Tem anuncia GRANDE PRESENTE para este grupo de pessoas

O Caixa Tem acaba de realizar um importante repasse para todos os beneficiários inscritos em um dos programas sociais do atual governo Lula (PT). O auxílio é mensalmente disponibilizado para determinados grupos e dessa vez a Caixa realizou o repasse para os inscritos no CadÚnico, plataforma destinada à inclusão de famílias em situação de vulnerabilidade.

Com isso, todas as famílias inscritas regularmente no Bolsa Família, programa que visa combater a fome e à desigualdade no país, podem ser contempladas neste momento! Os beneficiários inscritos sob o último número de inscrição de NIS 7 podem movimentar o dinheiro pelo Caixa Tem. O valor padrão do programa é de R$600,00.

Através do Caixa Tem, é possível conseguir o código para saque em correspondentes Caixa. O pagamento será disponibilizado às 9h, o que pode deixar o app instável. Além disso, é possível garantir ainda mais, visto que mensalmente o CadÚnico também repassa adicionais complementares para os seus cidadãos regulares, o que incluem:

R$ 150 para crianças de até seis anos que estejam com sua caderneta de vacinação atualizada;

R$ 50 para gestantes com exame pré-natal marcado;

R$ 50 para lactantes que tenham o acompanhamento nutricional em dia;

R$ 50 para adolescentes de 12 a 18 anos estudantes de redes de ensino básico.

Caixa Tem anuncia surpresa para grupo de pessoas. | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Calendário Bolsa Família para julho

Confira abaixo os pagamentos do Bolsa Família para este mês – os que estão em negrito ainda serão realizados:

NIS de final 1: 18 de julho;

NIS de final 2: 19 de julho;

NIS de final 3: 20 de julho;

NIS de final 4: 21 de julho;

NIS de final 5: 24 de julho;

NIS de final 6: 25 de julho;

NIS de final 7: 26 de julho;

NIS de final 8: 27 de julho;

NIS de final 9: 28 de julho;

NIS de final 0: 31 de julho.

Como saber se tem algo para receber no seu CPF?

O aplicativo Caixa Tem recebe depósito. Basta você ir a uma casa lotérica ou a um caixa eletrônico da Caixa.

Nas casas lotéricas, é só informar o número da sua conta ao atendente e depositar o valor desejado. Verifique com o atendente o limite máximo de depósito diário.

Nos caixas eletrônicos da Caixa, basta colocar o dinheiro no envelope e, no caixa eletrônico, escolher a opção depósito. Depois é só informar a agência, número da conta e o valor e inserir o envelope com o dinheiro, conforme as instruções exibidas na tela do caixa eletrônico.

O depósito pode ser uma maneira prática de receber dinheiro ou cobrar alguém por algum serviço prestado. Basta informar a quem vai lhe pagar o número da sua conta Caixa Tem, que você localiza facilmente ao abrir o aplicativo. O número da conta está na parte de cima da tela do seu celular. Assim, a pessoa pode ir até uma lotérica ou caixa eletrônico e fazer o depósito em dinheiro.

Para você verificar se o valor foi depositado, basta acessar a opção Extrato ou Mostrar Saldo. Após confirmado o depósito, o valor fica disponível em sua conta.

Você também pode receber dinheiro no seu aplicativo Caixa Tem de outra conta Caixa. Neste caso, basta informar a quem vai transferir o dinheiro para você o número da conta e a agência.

Uma outra forma simples de colocar dinheiro em sua conta é usando o Pix. É rápido, fácil e gratuito.

Leia mais: Aprenda a desbloquear o Caixa Tem em 2023 e veja o que mudou