Valor de distribuição do FGTS já foi definido; entenda quanto você pode receber

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, popularmente chamado de FGTS, acaba de trazer uma excelente notícia para todos os trabalhadores, isto é, o conselho curador do benefício irá distribuir entre todos os brasileiros que possuíam saldo em suas contas até dezembro do ano passado, o lucro obtido pelo fundo durante o ano de 2022. Ao todo, eles irão destinar 99% do lucro para os brasileiros, o restante, ficará para as despesas internas.

Confira quanto cada trabalhador receberá do lucro do FGTS | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

FGTS obteve lucro bilionário

Ao todo, o conselho irá distribuir 99% do lucro obtido, isso representa o total de R$ 12,7 bilhões, o lucro líquido total foi de R$ 12,8 bilhões. O valor deve ser repassado aos trabalhadores até o dia 31 de agosto.

Lembrando que nem todos trabalhadores irão receber uma parte do lucro em questão, apenas quem possuía saldo no FGTS no dia 31 de dezembro de 2022 possui direito de receber uma parte do valor, quem começou a trabalhar apenas em 2023, não receberá nada.

Vale lembrar que a distribuição do lucro irá depender do saldo de cada trabalhador, será usado o fator de 0,02461511. Ou seja, o valor na conta será multiplicado pelo número informado. Basicamente, a cada R$ 1 mil, o trabalhador receberá R$ 24,62.

Veja também: Nova Criptomoeda Tem Valorização Acima Da Média: 110%; Qual É?

O lucro pode ser sacado?

Negativo, embora o lucro seja do trabalhador, ele continua seguindo às regras vigentes, então, só pode ser sacado o montante em casos específicos, conforme a lei. É interessante saber que a distribuição do lucro elevou a rentabilidade do valor que estava guardado.

Geralmente, ela é de 3% ao ano e possui uma taxa referencial. Mas há seis anos, o Governo também está distribuindo uma parte do lucro para os trabalhadores, afinal, o capital é deles.

O lucro é proveniente de empréstimos e financiamentos que a Caixa realiza, no âmbito da moradia, saneamento e infraestrutura, com isso, quando as empresas pagam, o lucro é gerado. Caso o trabalhador queira ver se o repasse já ocorreu, basta acessar o aplicativo do FGTS e ver se há o depósito identificado como “AC CRED DIST RESULTADO ANO BASE 12/2022”

Veja também: Compensa Usar O Desenrola Para Quitar As Dívidas? Veja Como Funciona

Ainda é possível realizar o saque-aniversário?

Sim, ainda é possível realizar o saque em questão, todavia, ele pode acabar em breve, já que o Governo não gosta da ideia. O ministro responsável entende que ao permitir que o trabalhador saque sem uma necessidade comprovada, ele acaba ficando em uma situação delicada.

Pois ao aderir ao saque-aniversário, o trabalhador abre mão do saque-rescisão, então, caso seja demitido, mesmo que sem justa causa, o trabalhador não receberá nada.

Portanto, ao solicitar o saque, é preciso que seja por um motivo de extrema necessidade, caso contrário, isso pode apenas atrapalhar a vida financeira do trabalhador.