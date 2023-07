Plástica de GRAÇA pelo SUS: como conseguir abdominoplastia

Muitas pessoas recorrem ao SUS na hora de realizarem uma cirurgia plástica de caráter reparador, mas poucos sabem que o Sistema Único de Saúde também atende diversos outros tipos de caso cirúrgicos, como em procedimentos de abdominoplastia, por exemplo, seja em caráter reparador após um acidente ou doença, como em situações envolvendo estética. Saiba mais detalhes abaixo sobre como realizar uma abdominoplastia de graça pelo SUS.

Com a cirurgia plástica pelo SUS, o paciente não tem custos | Imagem: Artur Tumasjan / unsplash.com

Abdominoplastia pelo SUS

A cirurgia plástica virou algo comum nos dias de hoje, já que a vaidade tem falado mais alto na era do mundo virtual e dos corpos perfeitos. No entanto, existem pessoas que de fato precisam realizar procedimentos que envolvem uma cirurgia plástica, como o excesso de pele após uma cirurgia bariátrica ou então os efeitos causados no período pós-gestação, onde o procedimento cirúrgico feito no abdômen (abdominoplastia) se faz necessário.

Mas a questão é: E possível fazer abdominoplastia pelo SUS gratuitamente? Se você é uma dessas pessoas e quer saber mais informações de como como conseguir essa cirurgia de forma gratuita, leia esse artigo até o fim para saber como funciona!

O que é a cirurgia de abdominoplastia?

A abdominoplastia é uma cirurgia plástica feita na região do abdômen que tem o propósito de remover o excesso de pele e gordura da pessoa nessa área, tanto homens quanto mulheres podem fazer a cirurgia abdominal.

Apesar do resultado quase imediato, a cirurgia é considerada invasiva e um pouco dolorosa, até mesmo no pós-operatório, que pode ser controlado por analgésicos prescritos pelo médico. Contudo, novas técnicas têm sido implementadas, visando um menor trauma da área operada e consequente diminuição da dor.

Entre os benefícios da abdominoplastia estão a possibilidade de eliminar a flacidez da região abdominal; eliminar estrias na região abdominal; e a amarração dos músculos no abdômen. Veja logo abaixo os tipos de abdominoplastia existentes.

Tipos de Abdominoplastia

Existem 6 tipos de cirurgia de abdominoplastia que costumam ser realizada nos pacientes:

Miniabdominoplastia: Conhecida como sarless, é voltada para pessoas que queiram reduzir pequenas quantidades de peles, e por isso, o procedimento é menor comparado aos outros tipos. Ela é mais indicada para quem não consegue reduzir a flacidez com exercícios, dietas e procedimentos mais

Conhecida como sarless, é voltada para pessoas que queiram reduzir pequenas quantidades de peles, e por isso, o procedimento é menor comparado aos outros tipos. Ela é mais indicada para quem não consegue reduzir a flacidez com exercícios, dietas e procedimentos mais Abdominoplastia pelo umbigo: é uma pequena cirurgia para remover um pequeno excesso gordura e pele flácida ao redor do umbigo. Requer apenas um corte médio ao redor do umbigo.

é uma pequena cirurgia para remover um pequeno excesso gordura e pele flácida ao redor do umbigo. Requer apenas um corte médio ao redor do umbigo. Abdominoplastia extensa ou circunferencial: Esta é para pessoas que já conseguiram o condicionamento físico ideal e querem retirar o excesso de pele, evidenciando as medicas conquistada. É indicada para pessoas que emagreceram muito ou pessoas que passaram por gravidez.

Esta é para pessoas que já conseguiram o condicionamento físico ideal e querem retirar o excesso de pele, evidenciando as medicas conquistada. É indicada para pessoas que emagreceram muito ou pessoas que passaram por gravidez. Abdominoplastia total, clássica ou completa: Este tipo é mais indicado para pessoas que tem flacidez em uma maior região e o excesso de pele se estende por outras partes além do abdômen, como costas e quadris.

Este tipo é mais indicado para pessoas que tem flacidez em uma maior região e o excesso de pele se estende por outras partes além do abdômen, como costas e quadris. Abdominoplastia em âncora: É a cirurgia indicada para aquelas pessoas que foram obesas e perderam muito peso, o que resulta numa sobra muito grande de pele. São feitos dois cortes um deles horizontal na linha do biquíni e outro vertical partindo do umbigo até a linha do biquíni.

Abdominoplastia X Lipoaspiração

Há várias pessoas que confundem a abdominoplastia com a lipoaspiração ou acham que é a mesma cirurgia. Porém, na realidade, existem muitas diferençam entre elas.

Enquanto a abdominoplastia retira o excesso de pele e gordura na região do abdômen e deixa cicatriz, a lipoaspiração foca em remover somente a gordura e não a pele e sua cicatriz é muito pequena, pois sua incisão para introduzir a cânula é bem pequena.

Ou seja, a lipoaspiração é indicada para quem tem excesso de gordura e não na remoção da flacidez.

Riscos

A abdominoplastia pode ser perigosa em alguns casos, em caso de eventual acumulo de líquido perto da cicatriz, fibroses, hematomas, infecção o ferimento, abrir algum ponto, entre outras complicações.

Embolia pulmonar e trombose também podem ser outros riscos da abdominoplastia. Entretanto, ao optar por médicos certificados pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e seguindo corretamente as recomendações do pós-cirúrgico, os riscos são consideravelmente menores.

Qual o valor de uma abdominoplastia no Brasil?

Geralmente, essa cirurgia é uma cirurgia cara, custando em média R$ 15.000. Mas o valor tende a variar, com o tipo de cirurgia, o lugar onde vai ser feita ou até o cirurgião escolhido. Dentro do valor da cirurgia estão inclusos o centro cirúrgico, equipe médica, internação, anestesista, remédios, e drenagem.

No entanto, para quem não possui condições para tal investimento, a boa opção é o SUS que, como mencionamos mais acima, oferece essa cirurgia gratuitamente para alguns pacientes. Veja abaixo os requisitos para conseguir realizar a cirurgia pelo SUS.

Quem tem direito a abdominoplastia pelo SUS?

O SUS geralmente aprova casos onde o paciente consegue comprovar que de fato precisa passar pelo procedimento cirúrgico de abdominoplastia, como em pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, etc. Para que o caso seja analisado, o paciente passa por uma triagem com médicos responsáveis pelo setor de cirurgia plástica, onde analisarão exames do paciente e os argumentos que justifiquem a cirurgia.

Em caso de pacientes bariátricos, o primeiro a se fazer é procurar um Posto de Saúde para avaliação médica. Além disso, é preciso estar cadastrado no sistema do SUS. Por isso, se você ainda não tem o Cartão SUS, o ideal é providenciar o quanto antes.

Como fazer abdominoplastia pelo SUS em 2023

O paciente precisará estar munido de uma recomendação médica que justifique o procedimento cirúrgico. Com a autorização do médico, basta ir até uma unidade de saúde e solicitar para entrar na lista de espera para fazer a cirurgia.

Tenha sempre o número do seu telefone celular e e-mail atualizados no sistema do SUS, pois será por meio de um deles que o posto de saúde irá lhe informar sobre o agendamento das próximas consultas pré-operatórias.

Como é feita a cirurgia?

A abdominoplastia pode demorar entre 2 e 4 horas. É realizada uma anestesia, e depois disso, o médico cirurgião faz uma incisão pequena no pé da barriga, acima dos pelos pubianos até a altura do umbigo, um corte em forma de semicírculo.

Depois, a gordura do abdômen vai sendo cauterizada e o acúmulo e excesso de pele é retirado. Assim, o médico costura os músculos do abdômen formando uma cinta abdominal interna. Para finalizar, o médico puxa a pele abdominal de cima até a área pubiana, fixando o local do umbigo e concluindo o corte.

