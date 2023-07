Netflix anuncia 5 novas temporadas de grandes séries para agosto

Os fãs têm motivo para comemorar, pois a Netflix acaba de divulgar a lista de séries que receberão novas temporadas no próximo mês. Agosto chegará repleto de emocionantes novidades! Entre os destaques, uma das séries mais esperadas é a segunda temporada de “Heartstopper”, que promete conquistar ainda mais corações. Além disso, os espectadores terão a oportunidade de acompanhar a continuação da nova temporada do cativante drama “O Poder e a Lei”.

Foto: divulgação

Netflix sempre com novidades

A ansiedade está crescendo à medida que a data de lançamento se aproxima. Os fãs já aguardam ansiosamente para mergulhar novamente nas tramas envolventes dessas séries e acompanhar o desenvolvimento dos personagens queridos.

Com as novas temporadas a caminho, a expectativa é alta para descobrir quais reviravoltas e emoções aguardam os protagonistas. A Netflix continua a cativar seu público com conteúdo diversificado e envolvente, e agosto certamente será um mês repleto de maratonas imperdíveis para os amantes das séries. Prepare-se para se emocionar, rir, chorar e se surpreender com as histórias que estão por vir!

Lista de séries

Para deixar os fãs ainda mais animados, listamos abaixo todas as séries que receberão emocionantes novos episódios. É hora de organizar a maratona e preparar-se para curtir essas histórias cativantes em frente à TV!

O Poder e a Lei (2ª Temporada – Parte 2)

Data de estreia: 3 de agosto

O aguardado julgamento de Lisa está prestes a acontecer, e Mickey se depara com incertezas, obstáculos e surpresas imprevistas. Enquanto isso, Lorna e Cisco meticulosamente planejam os detalhes para o grande dia. Além disso, Izzy toma decisões cruciais, que podem definir o futuro.

Hertastopper (2ª Temporada)

Data de estreia: 3 de agosto

Com evidências, uma empolgante excursão escolar a Paris e a iminente formatura, Nick, Charlie e seus amigos se preparam para enfrentar emocionantes desafios no campo do amor, amizade e no decorrer de suas jornadas na vida.

Untold (Volume 3)

Data de lançamento: de 8 a 22 de agosto

A tão aguardada terceira temporada da série documental “Inédito” retorna para proporcionar uma visão aprofundada do universo esportivo ao longo de quatro semanas. Do boxe ao futebol americano, passando por escândalos de doping, estas histórias inéditas vão muito além do que foi divulgado nas manchetes, desafiando nossas concepções prévias sobre os assuntos abordados.

Com uma estreia marcada para todas as semanas, cada caso é contado por meio de depoimentos sinceros dos próprios envolvidos, revelando a determinação, resiliência, angústias, triunfos e até mesmo o humor subjacente em cada gota de suor. Prepare-se para se emocionar e descobrir os aspectos ocultos dos bastidores esportivos.

Ragnarok (3ª Temporada)

Data de estreia: 31 de agosto

A tênue linha que separa o bem do mal torna-se cada vez mais obscura. Neste momento, Magne se vê à beira de confrontar uma épica e derradeira batalha entre os poderosos deuses e os imponentes gigantes. Prepare-se para presenciar um embate de proporções épicas que irá definir o destino dos reinos divinos.

Família Upshaw (4ª Parte)

Data de estreia: 17 de agosto

Nesta série de comédia, acompanhamos a jornada de uma família negra de classe média, determinada a conquistar uma vida mais próspera e feliz, enquanto enfrenta os desafios do dia a dia. Prepare-se para se divertir e se emocionar com as peripécias e situações hilárias que essa família encantadora enfrentará em busca de seus sonhos e realizações.

