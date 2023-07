Médium revela o código para se comunicar com os alienígenas

As recentes declarações chocantes de David Grusch perante o Congresso dos Estados Unidos causaram comoção nas redes sociais e, no meio de tudo isso, a médium Mafe Walker voltou ao centro das atenções, ao surpreender o mundo ao revelar um suposto código para se comunicar com seres extraterrestres. Sua afirmação gerou polêmica e despertou a curiosidade de muitos sobre a possibilidade de estabelecer contato com seres de outros planetas. Saiba mais detalhes sobre as novas façanhas da médium logo abaixo.

Médium afirma ter descoberto código para entrar em contato com alienígenas. | Foto: Montagem / Redes Sociais – Reprodução

Contate E.Ts por código

O renascimento de Mafe Walker em suas contas oficiais de mídia social chamou a atenção de muitos. Após viralizar há mais de um ano, através de vídeos nas redes sociais no qual afirmava estar falando um idioma extraterrestre em 2022, a médium lançou agora um código surpreendente para se comunicar com seres extraterrestres. De acordo com suas afirmações, esse código teria sido crucial para atrair naves e seres de outros planetas para a Terra.

A notícia gerou um misto de emoções e voltou a colocar em debate a questão da vida extraterrestre e a possibilidade de estabelecer contato com civilizações além do nosso planeta. As declarações surpreendentes de Mafe Walker, que afirma ter a capacidade telepática de se comunicar com alienígenas, deixaram muitos perplexos. Segundo suas palavras, ela pode sentir a presença de naves e a vibração em seu corpo físico, o que lhe permite identificar diferentes campos energéticos delas.

Mafe Walker garante que essas naves monitoram os seres humanos e emitem sinais de comunicação que variam dependendo da raça galáctica a que pertencem. Essas revelações alimentaram o interesse no assunto dos OVNIs e na existência de vida além do nosso planeta. Muitos se perguntam o que é verdade em suas afirmações e se realmente estamos sendo observados por seres de outros mundos. Mafe Walker provocou uma nova onda de especulação e discussão em torno dos mistérios do universo e nossa conexão com outras civilizações cósmicas.

Código universal

Apesar das diferenças nas raças galácticas, Mafe Walker afirmou que existe um código de comunicação universal que transcende barreiras e une todas as civilizações: a poderosa mensagem de “eu te amo, eu me amo”. Segundo a médium, ativando seu dom telepático, psíquico e de intuição, ela conseguiu descobrir que esta mensagem é a chave para a conexão entre todos os seres. Embora alguns duvidem de sua capacidade de se comunicar com alienígenas, Mafe Walker reafirmou que ele estava correto e que esta mensagem simples, mas profunda, é o vínculo que une todos nós, independentemente de nossas origens e diferenças.

A médium e o idioma extrateterrestre

Em 2022, a colombiana Mafe Walker apareceu para o mundo, fazendo muito sucesso nas redes sociais por seus vídeos no qual afirma estar falando idioma extraterrestre. Em uma entrevista ao canal mexicano TV Azteca à época, ela demonstrou seus conhecimentos ao vivo.

”Através da Aghata (com a qual fez um curso), relembrei todos os meus dons psiquicos, todas as memórias que levamos no DNA de outras galáxias e constelações, das estrelas e outros planetas, outros planetas, e meu corpo, todos os meus dados, começaram a se ativar”, disse Mafe ao ser questionada pelo apresentador sobre suas habilidades.

Sucesso no TikTok, Mafe somava à época dos famosos vídeos, mais de 460 mil seguidores com seus conteúdos já tendo obtido mais de 2 milhões de curtidas.

