Prime Video: você tem que assistir a estes 5 filmes que estão BOMBANDO

Se você quer estar por dentro dos filmes que estão fazendo sucesso no Prime Video, chegou ao lugar certo! Os assinantes desse serviço de streaming já elegeram seus títulos queridinhos do momento e estão curtindo muito as opções disponíveis. Então, não perca tempo e confira abaixo a lista completa com as sinopses e os trailers de cada produção. Prepare-se para mergulhar em histórias envolventes, aventuras emocionantes e dramas cativantes.

Palco de grandes filmes

O Prime Video da Amazon é um dos serviços de streaming com a maior variedade de conteúdo em seu catálogo. Indo desde filmes, séries, animações, documentários, entre outros, de todas as épocas. Ele ainda oferece um serviço de canais, com a opção de ampliar ainda mais o catálogo, por um preço a mais. Sendo assim, é de se esperar que tenhamos diversos títulos de peso no catálogo do Prime Vídeo.

Filmes que estão bombando

Confira abaixo uma lista de filmes que estão simplesmente bombando atualmente no Prime Video.

O Assassino Perfeito (2022)

Em uma trama instigante, adentramos o mundo sombrio de Cuda, um habilidoso executor a serviço da temida máfia de Miami. Quando o destino cruza seu caminho com uma jovem envolvida acidentalmente com o chefão da organização criminosa que comanda, ele se vê obrigado a tomar decisões extremas para protegê-la.

Neste emocionante enredo, testemunharemos como Cuda, o temido assassino perfeito, se verá em meio a um dilema de consciência, onde o seu próprio passado sombrio e sua conexão com a máfia o levarão a sacrificar tudo o que conhece em busca da redenção. Uma história repleta de reviravoltas e suspense, em que as linhas entre o bem e o mal se tornam turvas e onde a lealdade e a redenção se tornam os temas centrais que guiarão o destino dos personagens.”

007 – Sem Tempo para Morrer (2021)

Em uma eletrizante jornada, acompanhamos o agente secreto Bond em uma missão de alto risco para libertar um cientista feito refém. No entanto, o que parecia ser uma tarefa comum logo se transforma em uma intricada trama de traição, levando nosso herói a enfrentar um enigmático antagonista que possui em mãos uma ameaçadora e inovadora tecnologia.

Neste emocionante enredo, James Bond se vê mergulhado em um mundo de reviravoltas e perigos iminentes, onde cada passo dado revela segredos surpreendentes e leva-o a questionar a lealdade daqueles ao seu redor. A busca pelo cientista sequestrado logo se transforma em uma corrida contra o tempo para impedir que o vilão execute seus planos nefastos e salve não apenas o cientista, mas também o mundo inteiro da devastação eminente.

Minha Culpa (2023)

Noah vê sua vida tomar um novo rumo ao se mudar para a suntuosa mansão do recém-casado de sua mãe. Nesse novo ambiente, ele conhece seu meio-irmão, Nick, e, infelizmente, suas personalidades parecem colidir desde o primeiro instante. Contudo, contra todas as probabilidades, uma atração inesperada floresce entre eles, conduzindo-os a uma relação proibida que abalará seus mundos de forma avassaladora.

Neste enredo cativante, testemunhamos a crescente tensão entre Noah e Nick, enquanto eles enfrentam o dilema emocional de lidar com sentimentos complexos e inadequados. A relação proibida que se desenha ameaça desestruturar tudo à sua volta, desafiando normas sociais e questionando seus próprios valores.

Alerta Máximo (2023)

Na emocionante trama, somos apresentados ao piloto Brodie Torrance, cuja destreza é colocada à prova quando um raio ameaça o avião com seus preciosos passageiros. Em uma manobra arriscada, ele consegue realizar um pouso de emergência em uma ilha remota, marcada por devastação devido à guerra. Contudo, o desafio está longe de acabar, pois Brodie logo percebe que sobreviver ao pouso é apenas o início de uma série de perigos iminentes.

Neste eletrizante enredo, somos conduzidos a um cenário de incerteza e tensão, enquanto Brodie e os passageiros enfrentam ameaças desconhecidas na ilha isolada. Desvendar os segredos ocultos e sobreviver às adversidades torna-se a meta principal, com cada reviravolta da história mantendo o leitor em suspense.

Belo Desastre (2023)

Na envolvente trama, conhecemos Abby, que apesar de lutar para resistir à atração irresistível que sente pelo charmoso Travis, acaba aceitando uma aposta que os coloca como companheiros de quarto por um mês. No entanto, Travis desconhece o passado sombrio de Abby, que está prestes a emergir, e esse segredo pode tanto prejudicá-los irreparavelmente como uni-los de forma indissolúvel.

Neste enredo apaixonante, somos transportados para um mundo de emoções intensas, enquanto Abby e Travis enfrentam o desafio de conviver sob o mesmo teto, envoltos em desejos conflitantes e sentimentos que se tornam cada vez mais arrebatadores. A aposta inicial se transforma em uma jornada de descobertas, onde o passado de Abby e as circunstâncias do destino os levam a um turbilhão de acontecimentos.

