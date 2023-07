Melhores raças de cachorro para quem não quer ter muito gasto, nem dor de cabeça

Muitas pessoas buscam saber quais são as melhores raças de cachorro de acordo com diversos contextos. Por exemplo: quais seriam as melhores raças para uma casa que tem crianças, ou para uma pessoa que gosta muito de se exercitar ao ar livre e gostaria de uma companhia canina?

Mas, claro: vale sempre frisar que o ato de ter um cachorro é acompanhado de muita responsabilidade, que inclui atenção à saúde do novo amigo e passeios regulares, sendo que cada cão tem suas particularidades.

Porém, de modo geral, existem aquelas raças que conseguem se adaptar mais rapidamente e “dão menos gasto”, quando comparadas a outras. E é sobre elas que o conteúdo abaixo irá falar.

As melhores raças de cachorro para quem não quer ter trabalho

Existem 5 raças que são reconhecidas por sua independência e menor exigência no que diz respeito aos cuidados, sendo muito indicadas para quem tem uma rotina corrida.

E estas raças são:

Dachshund

O famoso salsicha está entre as melhores raças de cachorro para quem ama pets pequenos e populares: ele é animado e encantador, com suas perninhas curtas e o corpo alongado.

Essa estrutura corporal, por sinal, dispensa atividades cansativas: basta brincar regularmente para que ele se sinta feliz.

Galgo

Conhecido por ser veloz, o Galgo não precisa praticar exercício o tempo todo para ser saudável e feliz: andar meia hora por dia já é suficiente.

Até mesmo os cuidados com a higiene são menores, por conta da pelagem mais curta: manter um cachorro dessa raça sempre arrumado e limpo é realmente fácil.

Chihuahua

Eis outra raça que também tem pelo curto, de fácil manutenção, e que também precisa de apenas caminhadas diárias para equilibrar a energia e se manter saudável.

Os cachorros da raça em questão são realmente pequenos, mas podem ser gigantes na lealdade e no amor.

Pug

Os Pugs, por sua vez, são relaxados e tranquilos, e realmente não ligam de passar o dia todo descansando.

Esta raça definitivamente está entre as melhores raças de cachorro para aquelas pessoas que querem um companheiro de quatro patas que seja mais sereno, sem exigir muita atenção ou exercícios físicos mais intensos.

Bulldog Francês

Por fim, os Bulldogs também são ótimos para quem quer pouco trabalho e não abre mão de um cãozinho carregado de alegria e energia.

Seus pelos também são curtos, o que facilita demais o processo de higiene e, inclusive, ajuda a manter a casa limpa por muito mais tempo.

Todo cachorro exige cuidados específicos

Embora realmente existam as melhores raças de cachorro no que diz respeito à economia e a à baixa manutenção, é imprescindível ter em mente que, de modo geral, todo cachorro exige alguns cuidados.

Mesmo aqueles que são mais independentes, por exemplo, precisam de ao menos um pouco de atenção todos os dias. Isso sem citar a alimentação adequada, as vacinas sempre em dia e a existência de um ambiente limpo e adequado no qual possam ficar.

