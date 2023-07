Receita Federal quebra o silêncio: quando será pago o 3º lote da restituição

Todos os anos, os contribuintes que realizam a declaração do Imposto de Renda aguardam com expectativa as datas de restituição. Para o atual exercício fiscal, o período para a entrega das declarações teve início em 15 de março e encerrou-se em 31 de maio. Foi precisamente nesse último dia de maio que ocorreu o primeiro pagamento das restituições. Desde então, já foram liberados dois lotes de restituição, sendo o segundo deles efetuado em 30 de junho.

Quando será pago?

Assim como aconteceu nas datas anteriores, a possibilidade de consultar o terceiro lote de restituição do Imposto de Renda estará disponível uma semana antes do pagamento previsto, ou seja, a partir de 24 de julho. O efetivo crédito dos valores ocorrerá no próximo dia 31 de julho.

É importante lembrar que os contribuintes receberão uma correção de juros com base na taxa Selic, sendo que a Receita Federal estipulou uma correção de 1%. Além daqueles que enviaram a declaração do atual ano fiscal, os indivíduos que têm direito a restituições de anos anteriores também serão contemplados.

Isso abrange pessoas que tenham enviado suas declarações com erros em exercícios anteriores, mas que posteriormente corrigiram essas falhas e agora, finalmente, poderão receber os valores devidos.

Abaixo, apresentamos o calendário das próximas consultas e pagamentos referentes aos lotes subsequentes da restituição do Imposto de Renda:

3º lote: pagamento em 31 de julho – consulta disponível a partir de 24 de julho; 4º lote: pagamento em 31 de agosto – consulta disponível a partir de 24 de agosto; 5º lote: pagamento em 29 de setembro – consulta disponível a partir de 22 de setembro.

Veja também: Receita Federal emite comunicado e avisa quem receberá restituição em julho

Quais grupos serão beneficiados?

Os primeiros dois lotes de restituição do Imposto de Renda de 2023 foram destinados aos grupos prioritários, que incluem idosos, pessoas com deficiência e professores. O terceiro lote será destinado aos demais contribuintes, que serão liberados em ordem de prioridade.

A ordem de prioridade é a seguinte:

Indivíduos com prioridade legal que enviaram a declaração após 10 de junho ou estiveram na malha fina e solucionaram todas as pendências;

Indivíduos que utilizaram a declaração pré-preenchida ou solicitaram a restituição através do Pix;

Indivíduos que enviaram a declaração o mais cedo possível.

Os contribuintes que enviaram a declaração o mais cedo possível terão mais chances de serem incluídos no lote de restituição, desde que não tenham caído na malha fina.

Veja também: Leilão da Receita Federal: carros, barcos, eletrônicos e muito mais em oferta

Como consultar o valor?

Após enviar a declaração do Imposto de Renda, onde são incluídas as deduções legais que possibilitam a restituição, o contribuinte tem acesso a uma estimativa do valor a ser restituído. No entanto, essa quantia está sujeita a ajustes com base no processamento realizado pela Receita Federal.

Para obter a confirmação do montante a ser devolvido e verificar se você será beneficiado, é necessário realizar uma consulta no site da Receita Federal, seguindo estas orientações:

Acesse o site da Receita Federal; Clique na seção “Imposto de Renda”; Selecione a opção “Consultar restituição” e, em seguida, clique em “Iniciar”; Informe o número do CPF, a data de nascimento e o ano fiscal que está sendo consultado; Certifique-se de ter todas as informações necessárias em mãos.

Os contribuintes podem escolher entre uma consulta simplificada ou completa da situação da declaração, acessando o extrato de processamento no portal e-CAC. Caso haja algum erro nas informações prestadas, é possível fazer as devidas correções. Contudo, é importante destacar que o resultado oficial estará disponível apenas uma semana antes da data de pagamento.

Veja também: Aviso URGENTE da Receita Federal para todos que são MEI