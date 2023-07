Custo de vida BAIXÍSSIMO! 5 cidades MAIS baratas para morar no Brasil

Você já pensou na possibilidade de encontrar uma cidade que ofereça um custo de vida acessível sem comprometer a qualidade de vida? Se essa ideia lhe interessa, este ranking é especialmente relevante para você.

Recentemente, a revista Exame divulgou um estudo nomeando as cinco cidades mais econômicas do Brasil. Esse estudo levou em consideração várias categorias de custo de vida, como habitação, alimentação, transporte, educação e saúde. Abaixo, apresentaremos a lista dessas cinco cidades mais acessíveis para viver no país, detalhando as razões que justificam essa posição, com base na pesquisa realizada pela revista Exame. As cidades que encabeçam o ranking são: Guaratinguetá (SP), Anápolis (GO), Mossoró (RN), Uberaba (MG) e Novo Hamburgo (RS).

Todas essas cidades possuem a característica comum de ter um custo de vida abaixo da média nacional, ao mesmo tempo em que oferecem excelentes oportunidades de trabalho, educação, lazer e cultura. Vamos conhecer um pouco sobre cada uma delas!

Conheça as 5 cidades brasileiras mais baratas pra morar

Guaratinguetá (SP)

Guaratinguetá é reconhecida como a cidade com o menor custo de vida no Brasil. Localizada no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo, é um município com aproximadamente 120 mil habitantes, contando com uma estrutura turística bem desenvolvida, o que impulsiona sua economia. Além disso, a proximidade com a capital paulista e o litoral norte torna-a um ponto estratégico tanto para moradores quanto para visitantes.

Anápolis (GO)

Anápolis é a segunda cidade mais econômica do Brasil para se viver. Com mais de 360 mil habitantes, encontra-se a 50 km da capital Goiânia. A cidade possui um custo de vida acessível, uma sólida infraestrutura e é um importante polo industrial no setor farmacêutico.

Mossoró (RN)

Mossoró ocupa a terceira posição como a cidade mais barata do Brasil para se viver. Uma das principais cidades do Rio Grande do Norte, com quase 250 mil habitantes. Essa cidade é uma excelente opção para quem procura um custo de vida mais baixo e deseja morar no Nordeste brasileiro. Sua economia é impulsionada pela produção de frutas e pelas tradicionais festas de São João. Além disso, Mossoró oferece uma rica diversidade cultural para seus moradores.

Uberaba (MG)

Uberaba é a quarta cidade mais acessível do Brasil para se viver. Localizada no Triângulo Mineiro, com cerca de 330 mil habitantes, é a oitava maior cidade de Minas Gerais. Sua economia é baseada na agropecuária, o que influencia positivamente no custo de vida. Além disso, a cidade abriga importantes universidades públicas do estado, proporcionando diversas oportunidades de formação profissional.

Novo Hamburgo (RS)

Novo Hamburgo ocupa o quinto lugar entre as cidades mais baratas do Brasil para viver. Com cerca de 250 mil habitantes, está situada na região metropolitana de Porto Alegre, sendo considerada a capital nacional do calçado. Isso se deve à concentração de indústrias e lojas desse setor. Adicionalmente, Novo Hamburgo possui uma infraestrutura comercial, de serviços e lazer bastante desenvolvida.

Essas cidades proporcionam uma excelente relação entre custo e qualidade de vida, tornando-se opções atrativas para aqueles que buscam viver de forma mais econômica, sem abrir mão de uma vida confortável e repleta de oportunidades.

