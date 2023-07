7 produções APIMENTADAS da Netflix para animar sua vida amorosa

Em meio ao caos da vida cotidiana, pode ser reconfortante perder-se na paixão de um grande romance. O desejo profundo, as emoções à flor da pele e a conexão intensa entre duas almas apaixonadas podem aquecer nossos corações e nos lembrar da beleza do amor. Mas onde encontrar essas histórias envolventes que prometem nos transportar para um mundo de paixão, desejo e intensidade?

A Netflix, em sua vasta biblioteca de filmes, abriga alguns dos romances mais quentes que certamente inflamarão o coração dos apaixonados. Se você está ansiando por um toque de paixão, reunimos aqui sete filmes que vão além do clichê, que vão deixar seu coração acelerado e suas emoções em chamas. Destacamos “Através da Minha Janela: Além-Mar” (2023), de Marçal Forés; “Amor com Fetiche” (2022), de Hyeon-jin Park; e “O Amante de Lady Chatterley” (2022), de Laure de Clermont-Tonnerre. Os títulos estão em ordem de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Descubra quais são as 7 produções mais apimentadas da Netflix. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia)

Saiba quais são as produções

Através da Minha Janela: Além-Mar (2023), Marçal Forés

Ares decide se mudar para Estocolmo com o objetivo de seguir seus estudos, enfrentando assim um desafio considerável: manter seu relacionamento com Raquel à distância. Embora ambos tenham a oportunidade de se reencontrar durante o verão e desfrutar desse momento juntos, a separação que viveram e as pessoas que conheceram ao longo dessa jornada acabam por colocar à prova a solidez de seu laço afetivo.

Amor com Fetiche (2022), Hyeon-jin Park

O filme aborda um romance picante e fora do comum entre dois colegas de trabalho. O casal cria um contrato que estipula prazer consensual, jogos eróticos e dor. A história tem início quando Ji Woo recebe uma encomenda no escritório, revelando acidentalmente seus fetiches sexuais a sua colega Ji Hoo. A partir desse momento, eles decidem firmar um acordo que dá início a um caso romântico ousado, repleto de fantasias envolvendo o papel de escravo e mestre.

O Amante de Lady Chatterley (2022), Laure de Clermont-Tonnerre

Connie contrai matrimônio com Clifford Chatterley, e, aparentemente, uma vida de opulência e privilégios aguarda-a como Lady Chatterley. Contudo, essa aparente união perfeita se transforma em uma espécie de prisão quando Clifford retorna da Primeira Guerra Mundial com a incapacidade de andar. Nesse cenário, um ardente romance começa a florescer entre Connie e Oliver Mellors, o guarda florestal da família Chatterley, que desperta nela desejos profundos e intensos. No entanto, quando o caso amoroso se torna objeto de fofocas na sociedade, Connie se vê diante de uma escolha crucial que mudará sua vida para sempre. Ela precisa decidir entre seguir seu coração e permanecer com Oliver ou retornar ao marido, fazendo o que a sociedade espera dela.

Paixão Sufocante (2022), David M. Rosenthal

Quando Roxana cruza o caminho do campeão mundial de mergulho livre, Pascal Gauthier, um amor avassalador toma conta dela. Logo, ela se torna sua amante e discípula, sendo iniciada por ele em um esporte radical tão fascinante quanto perigosamente desafiador. Vivendo uma sucessão de competições em locais de mergulho pelo mundo, Roxana se lança ao limite, ultrapassando barreiras, completamente envolvida nesse caso apaixonante… Mas até onde isso os levará?

Pura Paixão (2020), Danielle Arbid

Uma mulher divorciada se entrega a um relacionamento amoroso com um diplomata russo que já é casado. Apesar de não compartilharem interesses em comum, essa conexão se transforma em uma verdadeira obsessão para ela, levando-a a tomar medidas extremas para manter esse romance aceso.

Amor e Outras Drogas (2010), Edward Zwick

Jamie Randall é um vendedor de medicamentos da Pfizer, que utiliza estratégias ousadas para entrar em hospitais, estabelecer laços com os médicos e promover a distribuição de remédios. Além disso, ele também busca minar seu concorrente agressivo, Trey Hannigan.

Numa visita pouco convencional ao consultório de um médico amigo, ele tem um encontro inusitado com Maggie, uma jovem que está nos estágios iniciais do Parkinson. Apesar de se envolverem em uma discussão acalorada, surge uma paixão intensa entre eles, e os dois se entregam completamente a esse amor arrebatador.

Infidelidade (2002), Adrian Lyne

Connie Sumner possui um marido carinhoso, uma bela casa e um filho maravilhoso, no entanto, apesar disso tudo, ela ainda sente um vazio em sua vida. Em um dia qualquer, enquanto tenta pegar um táxi, ela é abordada por um estranho atraente, e a partir desse encontro, ela fica obcecada por ele, o que a leva eventualmente a iniciar um caso extraconjugal.

Contudo, as consequências de suas escolhas logo começam a se manifestar, e Connie terá que lidar com as ramificações de suas ações.

