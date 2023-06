O poder da edição do WhatsApp permite corrigir suas mensagens passadas

Edição de mensagens no WhatsApp – O gigante das mídias sociais, WhatsApp, surpreendeu seus usuários com a recente declaração de que em breve estará lançando um recurso há muito aguardado: a habilidade de editar mensagens já enviadas. Esta novidade, que está prestes a chegar às mãos dos usuários, promete atender uma necessidade comum, que surge de situações corriqueiras onde erros de digitação ou confusões textuais são percebidos apenas após o apertar do botão de envio.

O WhatsApp anunciou a edição de mensagens, um recurso muito esperado, que permitirá aos usuários corrigir erros e melhorar a clareza das conversas. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Nova função permite edição de mensagens no WhatsApp

Esta situação é indubitavelmente familiar para muitos, e a solução do WhatsApp é uma notícia promissora. Segundo a empresa, nas próximas semanas, os usuários não terão mais que passar pelo incômodo de deletar e reenviar uma mensagem problemática. Em vez disso, poderão simplesmente alterar o conteúdo de mensagens já enviadas, facilitando o processo de correção de eventuais erros.

A funcionalidade proposta é de fácil utilização: para editar o texto de uma mensagem enviada, o usuário precisará apenas pressionar e segurar a mensagem, e então selecionar a opção “Alterar” no menu que surgirá. Um detalhe importante deste recurso é que o usuário terá até quinze minutos após o envio da mensagem original para realizar as alterações necessárias.

Naturalmente, algumas questões surgem sobre como o destinatário será informado acerca da alteração da mensagem. A solução do WhatsApp para essa questão é simples, porém eficaz. Durante o processo de edição da mensagem, a palavra “editado” aparecerá ao lado do texto modificado, fornecendo transparência sobre a ocorrência da edição.

Diferentemente de outros aplicativos de mensagens, o WhatsApp optou por não exibir o histórico completo das edições realizadas em uma mensagem, preservando assim a privacidade das conversas dos usuários.

Outras novidades

Contudo, a capacidade de editar mensagens enviadas não é a única novidade que o WhatsApp tem em sua manga. A empresa também anunciou recentemente a introdução de várias outras ferramentas úteis para seus usuários. Uma delas permite que senhas sejam adicionadas a determinadas salas de bate-papo, aprimorando assim a segurança e a privacidade de suas conversas.

As salas de bate-papo protegidas por senha serão movidas para uma pasta separada, permitindo que os usuários tenham um controle mais eficaz sobre quem tem acesso a elas.

Com a introdução desses novos recursos, o WhatsApp mostra seu comprometimento em aprimorar constantemente a experiência dos usuários. Ao fornecer ferramentas que simplificam a comunicação, corrigem erros e mantêm a privacidade, a empresa mostra que está sintonizada com as necessidades de seus usuários.

Portanto, com a chegada iminente do recurso de edição de mensagens do WhatsApp, os usuários podem se despedir de preocupações com mensagens confusas ou erros de digitação. Agora, será possível desfrutar de uma comunicação mais clara e corrigir falhas de maneira rápida e eficiente.

