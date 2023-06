ÚLTIMA HORA: WhatsApp aplica mudança na plataforma

O WhatsApp é simplesmente o aplicativo mais popular da atualidade, no que diz respeito ao envio de mensagens, e acabou de lançar uma nova funcionalidade por meio da qual um número muito restrito de empresas agora consegue ter canais para transmitir conteúdos diversos para todos os seus seguidores.

Trata-se de uma mudança que surgiu após muitas organizações e instituições deixarem claro o quanto estão insatisfeitas com todas as alterações que Elon Musk tem feito no Twitter, a exemplo da cobrança de taxas, dos diversos problemas técnicos atingindo os usuários e a notável diminuição no que diz respeito à moderação de conteúdo.

Mais detalhes sobre essa atualização tão importante podem ser conferidos no decorrer da leitura dos próximos tópicos.

Esta grande novidade do WhatsApp é voltada para empresas e organizações diversas | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Esta mudança no WhatsApp foi anunciada há poucos dias

Utilizando uma nota oficial, a empresa Meta, dona do WhatsApp, informou que os respectivos canais que agora compõem o aplicativo são nada menos que um recurso de transmissão que funciona de forma unidirecional, de modo que seus administradores façam o envio de textos, pesquisas, vídeos, fotos e figurinhas.

Inclusive, para ajudar o usuário a escolher quais canais de fato seguir, a empresa está trabalhando na criação de um diretório composto por uma função de busca, onde será possível fazer pesquisas baseadas em equipes esportivas, em hobbies e em notícias ligadas a autoridades locais, por exemplo.

O usuário do WhatsApp também poderá ter acesso aos canais por meio de links de convite que sejam enviados por e-mail, por chats ou ainda postados online em locais diversos.

Os responsáveis pelo desenvolvimento constante do aplicativo descreveram essa nova funcionalidade como, entre outras coisas, um jeito simples de receber notícias voltadas para organizações e empresas. E destacou, ainda, que trata-se do serviço de transmissão com mais privacidade disponível atualmente.

Houve até mesmo o lançamento de um vídeo no qual é possível ter uma ideia do tamanho do potencial destes canais, no que diz respeito a disseminar informações sobre o trânsito, sobre a previsão do tempo, sobre os resultados das partidas de futebol e até mesmo sobre como fazer diversos reparos em casa, por exemplo.

Vale lembrar que a privacidade está também nos dados de contato dos administradores, que ficam ocultos para os seguidores, assim como os dados dos seguidores ficam ocultos para quem administra cada canal.

O lançamento contou com parcerias de peso

Todas as informações divulgadas dentro dos canais serão mantidas pela empresa, em seus servidores, por somente 30 dias, sendo que também houve o anúncio de que serão agregadas novas formas de “desaparecer” com cada notícia de forma ainda mais rápida nos celulares dos seguidores.

Para o lançamento oficial da funcionalidade, a Meta contou com nada menos que o Manchester City, o FC Barcelona, a ONG Rescue Committee e a Organização Mundial da Saúde como parceiros.

Por fim, esta verdadeira gigante da tecnologia também deu a informação de que tem planos de expandir aos poucos o atendimento do canal, dentro dos próximos meses.

