No limite do DESESPERO: aprenda a recuperar suas mensagens do WhatsApp

Não é de hoje que os usuários do WhatsApp têm problemas durante a transferência de conversas para outro dispositivo ou após uma simples restauração do dispositivo. Por mais que haja uma integração nativa do WhatsApp e Google Drive, nem sempre essa função funciona corretamente. Caso isso ocorra, saiba o que fazer para corrigir o problema ou evitá-lo.

Como funciona o backup de mensagens?

O backup é o procedimento realizado quando se quer salvar todos os arquivos de mensagens e mídias das conversas do WhatsApp antes de fazer uma restauração ou troca de dispositivo. Durante o processo é necessário ter cautela para não corromper os arquivos.

Portanto, o backup é ativado nas configurações do WhatsApp. Indo na aba de configurações, backup e ativando. Ademais, todos os dias o backup é feito e o antecessor substituído. Posteriormente basta esperar a necessidade de uso e pronto.

Fim dos problemas ao recuperar mensagens

Antes de mostrarmos a solução, é válido lembrar que em poucos meses ela será descartada. O WhatsApp anunciou em suas últimas atualizações que as próximas serão muito mais eficazes. Lembrando que a versão Beta já conta com uma função que posteriormente será usada na versão definitiva da aplicação.

Com isso será possível migrar as conversas com poucos cliques. Durante a transferência de mensagens entre celulares ou no mesmo, o usuário irá precisar simplesmente pressionar um único botão e pronto: o backup será feito completamente.

Por ser uma ferramenta nativa do WhatsApp, tudo indica que os erros e bugs irão sair. Auxiliando muito mais os usuários. Entretanto, enquanto essa atualização não sair é importante recorrer a outras alternativas.

Alternativa para recuperar mensagens do WhatsApp

É uma alternativa um pouco mais complexa, usada quando os demais dados de backup não conseguiram ser carregados completamente pelo aplicativo. Por vezes o erro não está no backup salvo do Drive, mas no carregamento pelo WhatsApp.

O programa usado para recuperação é o UltData WhatsApp Recovery. É um software de computador. O passo a passo é bem simples e direto. Veja como funciona detalhadamente.

Instale o aplicativo no computador;

Conecte o dispositivo usando um cabo USB;

Abra o programa e clique em “Escanear”;

Inicie a restauração das mensagens, que acontece por categorias.

Pronto! O passo a passo é bem simples e intuitivo. O procedimento pode ser realizado por qualquer pessoa com um pouco de conhecimento na área. Ademais, é totalmente seguro e é uma excelente alternativa para recuperar os dados do WhatsApp.

Espera-se que posteriormente a atualização do WhatsApp seja lançada e um processo tão simples e necessário como esse seja realizado em simples passos, em poucos segundos.