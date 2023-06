Quem não pegar, não pega mais! Bolsa de R$ 1.300 para estudantes

Aviso importante para você estudante que está em busca de bolsa. O deputado estadual, Thiago Silva teve uma vitória na Assembleia Legislativa, pois o seu Projeto de Lei n 136/2023 foi aprovado na primeira votação.

O deputado trouxe uma iniciativa bem interessante para os alunos da Rede Estadual de Educação Agroecologia e Profissional Agrícola do estado, a criação de uma bolsa agro estudantil.

Tem como objetivo principal oferecer uma estabilidade financeira para esses estudam ou moram em regime de internato e decida o tempo para o estudo integral, ou seja, o programa vai oferecer um suporte financeiro durante a sua formação do curso.

veja como ter a bolsa. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Projeto aprovado

O projeto aprovado prevê que esses alunos vão poder receber um bolsa que pode chegar a corresponder 50% do valor médio do piso salarial atualmente de um técnico agrícola, esse profissional ganha hoje em dia R$ 2.500, ou seja, os beneficiados com a bolsa vão receber quase R$ 1.300,00.

Não podemos deixar de mencionar que a Bolsa Agro Estudantil é uma iniciativa importante para conseguir trazer o incentivo de profissionais nessa área do Brasil, profissionais totalmente qualificados. Essa área é extremamente importante para o nosso país e investir na capacitação desses alunos pode ajudar futuramente o agronegócio em nosso Brasil.

Como receber a bolsa?

Para o estudante conseguir ter a bolsa é preciso estar matriculado em instituições de ensino que ofereçam esse tipo de curso: Agroecologia e Profissional Agrícola, além de cumprir os requisitos do programa, não perca o prazo e procedimento que serão divulgados pela Secretaria Estadual de Educação, pois é a pasta responsável por gerenciar esse programa.

A bolsa no valor é R$ 1.300 é para os alunos conseguirem ter instabilidade financeira e conseguir se dedicar mais ao curso focando em seu desenvolvimento para contribuiu com o fortalecimento nesse setor, principalmente no Mato Grosso, pois lá já estão sendo feitos projetos nessa área.

Os estudos são extremamente importante para os jovens, e esses jovens – especificamente – estão tendo uma oportunidade única de estudar sem preocupação financeira, além de ter grandes portas abertas futuramente já dentro da área que estudou.

