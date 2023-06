Quando começa a renegociação das DÍVIDAS de até R$ 5 mil pelo governo?

O programa Desenrola Brasil foi anunciado recentemente pelo governo, é uma iniciativa que tem como objetivo ajudar as pessoas com suas renegociações para não ficar acumulando dívidas. Infelizmente, os dados mostram que grande parte dos brasileiros estão com endividamento, principalmente em crise econômica, por isso, esse programa busca trazer soluções e condições melhores para as pessoas conseguirem pagar as contas.

O programa é mais que uma alternativa para essas pessoas que estão passando dificuldade de realizar seus pagamentos, é realmente uma solução para os problemas, não importa qual o tipo de dívida, seja com empresas ou bancos, através desse programa o governo vai conseguir dar descontos nos débitos de forma vantajosa e acessível para realizar o pagamento.

confira o que é o programa Desenrola Brasil. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Uma característica do programa que não podemos deixar de destacar é o programa de negociação direta entre o devedor e o credor, não existe uma intermediação do órgão governamental nesse processo. É um tipo de abordagem que vai simplificar as negociações.

Programa Desenrola Brasil do Governo

O Desenrola Brasil é não é perdão de dívida, é importante destacar essa parte, porque no início do ano saiu boatos sobre isso, porém não é verdade, esse programa vai oferecer ajuda para dar condições melhores para esses brasileiros conseguirem quitar as dívidas com prazos estendidos e redução de juros.

Esse processo de renegociação da dívida dentro do programa pode ter várias variações de acordo, porque vai depender da condição de cada empresa ou instituição. Se você tem interesse em entrar em contato com a empresa ao qual está devendo, ligue para saber quais serão as ofertas oferecidas e como realizar esse procedimento com o programa do governo.

O governo está trabalhando e compartilhando ao máximo para fazer com que a maioria das empresas e bancos entrem no programa para oferecer uma condição boa aos seus clientes na renegociação de dívidas, para facilitar o acesso ao crédito e opções favoráveis.

Parceria setor público e setor privado

Como informado acima, a intenção é impulsionar a recuperação da economia do nosso Brasil e reduzir o número de inadimplentes e estimular o consumo correto, essa parceria com o setor público e setor privado pode ajudar.

Não podemos deixar de destacar que esse programa não vai se restringir somente em dívidas financeiras, vai incluir também outros débitos, como por exemplo:

contas de serviços públicos,

Impostos e tributos.

Assim o programa vai conseguir oferecer uma oportunidade para as pessoas conseguirem regularizar as pendências.

Os interessados em participar do programa precisam analisar com cuidado e ter responsabilidade com as condições oferecidas pelas empresas dentro do programa.

