O Bolsa Família é um dos principais programas de distribuição de renda do Brasil. Através dele milhões de famílias saíram da pobreza ou extrema pobreza. Entretanto, uma notícia está assustando vários brasileiros. Entre os meses de janeiro e maio deste ano, o Governo cancelou mais de 1,5 milhão de contas do Bolsa Família. O motivo desses cancelamentos acabaram surpreendendo os beneficiários e assustando outros. Entenda o que aconteceu, o porquê das suspensões e o que pode ser feito.

Desespero e incerteza Notícia abala beneficiários do Bolsa Família

Por que aconteceram esses cortes?

Os cortes do Bolsa Família aconteceram em razão de fraudes no programa. Logo após uma revisão detalhada de cada parte do programa, o Governo Federal acabou verificando os beneficiários que não estavam de acordo com o programa e cortando essas famílias.

As contas suspensas ainda tiveram um prazo de carência de alguns dias a fim de recorrer no CRAS local. Entretanto, quando realmente há fraudes no cadastro, não há muito a ser feito. Portanto, devido essas fraudes as famílias acabaram perdendo o benefício.

Os bloqueios aconteceram nesses meses e os avisos através do telefone. Com isso o programa perdeu alguns beneficiários e ganhou outros que realmente necessitam. Atualmente o Governo Federal auxilia mais de 21 milhões de famílias com o benefício.

O que fazer em caso de bloqueio?

É interessante saber os motivos que levam ao bloqueio. O bloqueio no Bolsa Família acontece quando os beneficiários não estão dentro das regras do programa ou tentam burlar. Ou seja, quando de alguma maneira tentam obter vantagens em cima de outras pessoas.

Portanto, caso o bloqueio do Bolsa Família realmente tenha um motivo, não há nada a ser feito. Quando acontece por algum equívoco, é possível recorrer. Por mais que seja um procedimento difícil e burocrático.

Para resolver isso é necessário entrar em contato com a Central de atendimento do Bolsa Família, através do número de telefone 0800 707 2003. É necessário apresentar o documento do titular e membros do grupo familiar que compõe o benefício do Bolsa Família.

Qual o valor do benefício?

O benefício do Bolsa Família conta com novos valores. A parcela fixa é de R$ 600 e pode ser estendida devido alguns adicionais. Caso a família tenha crianças entre zero e seis anos, há o adicional de R$ 300. Caso haja jovens entre sete e dezoito anos, há o adicional de R$ 50 per capita. Também em caso de gestantes ou lactantes.

Muitos brasileiros acabam criticando o Governo dizendo que os cortes são para poupar gastos e pagar mais. Entretanto, é um comentário sem fundamento. Porque por mais que 1,5 milhão de contas tenham sido suspensas, mais do dobro foram aceitas.

Portanto, o intuito do Governo Federal não é o corte de gastos, mas o correto direcionamento dos recursos do Governo para as pessoas que realmente necessitam.