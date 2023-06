Contagem regressiva para o PIS/Pasep; veja como receber o dinheiro

O PIS/Pasep é um benefício bastante aguardado pelos brasileiros. É um direito trabalhista de todo trabalhador que atua sob o regime CLT. Através dele o brasileiro tem direito a 01 salário mínimo a mais todos os anos. Isto é, caso cumpra os requisitos estipulados no ano-base. Muitos até chamam o benefício de 14° salário. Visto que além do 13° salário que todo trabalhador deve receber, ainda há este que nem todos têm um real conhecimento de suas respectivas destinações.

Contagem regressiva para o PISPasep; veja como receber o dinheiro | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Qual o valor do PIS/Pasep?

O valor do benefício é de 01 salário mínimo. Contanto que o trabalhador tenha trabalhado durante os 12 meses no ano-base. Caso contrário, ele irá receber o proporcional aos meses trabalhados. Entenda. A cada mês trabalho o trabalhador possui direito a R$ 110.

Haja vista que a cada mês trabalhado ele terá direito a R$ 110. Portanto, para saber os valores a serem pagos basta calcular a quantidade de meses trabalhados no ano-base e multiplicar por R$ 100.

Lembrando que neste ano de 2023 o ano-base dos pagamentos é o de 2021. Em razão da covid-19, os repasses do PIS/Pasep ficaram atrasados em dois anos. Na ocasião dando lugar ao Auxílio Emergencial. Caso os trabalhadores tenham trabalhado durante os 12 meses do ano, hão de receber R$ 1.320.

Quem tem direito ao PIS/Pasep?

Nem todos brasileiros têm direito ao benefício. É necessário que o trabalhador cumpra alguns requisitos. Sendo eles bem diretos. Veja as regras:

Estar inscrito no PIS/Pasep por no mínimo cinco anos;

Ter trabalhado no mínimo 30 dias no ano-base;

Estar inscrito no RAIS corretamente;

Portanto, aos novatos no mercado de trabalho, caso eles comecem a trabalhar hoje, após cinco anos de cadastro que terá direito ao PIS/Pasep. Lembrando que não é um benefício acumulativo como o FGTS.

Apenas trabalhadores CTL têm direito ao PIS/Pasep. No caso dos autônomos o benefício não é concedido. Entretanto, como eles contribuem com o INSS possuem os mesmos benefícios trabalhistas.

Como sacar o dinheiro?

Para sacar o benefício é bem simples. Lembrando que para este mês de junho apenas os trabalhadores que possuem NIS terminando em 6 ou 7 terão direito a receber o benefício do PIS/Pasep.

O dinheiro cai na conta do beneficiário, entretanto, a conta alienada ao banco responsável. Desse modo é possível acessar o dinheiro através do aplicativo bancário ou Agência bancária.

Portanto, é necessário ir até a agência com os documentos do titular em mão e solicitar o saque. Através do Caixa Tem é possível movimentar, entretanto, apenas o PIS; lembrando que cada benefício é pago por um banco diferente. Sendo o Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal.

É possível consultar os valores através do aplicativo Carteira de Trabalho Digital, nele ficam reunidos inúmeras informações relevantes sobre os benefícios trabalhistas e demais informações voltados ao trabalhador.