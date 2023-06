Governo anuncia nova OBRIGAÇÃO dos brasileiros a partir desta semana

Desde segunda-feira (12), o governo comunicou que para o cidadão ter acesso ao eSocial é necessário se adequar as novas regras, pois passou por algumas modificações. Isso aconteceu devido ao sistema criado para unificar o envia de informações fiscais, trabalhistas e previdenciárias será necessário fazer uma nova conta no gov.br nos níveis ouro e prata.

Essa medida do governo é para trazer mais segurança e informações confidenciais aos cidadãos.

confira como entrar no eSocial. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Transição já está ocorrendo desde o ano passado

Na verdade, essa descontinuação do login via código de acesso já teve início no mês de dezembro do ano passo, porém muitas pessoas não perceberam por que ocorreu de forma gradual justamente para as pessoas terem tempo de entrar nessa nova regra de modelo de identificação.

Essa mudança partiu no princípio único de melhorar a segurança digital, isso porque o acesso ao login único do gov.br vai colocar mais camadas de segurança para os dados das pessoas do eSocial.

Ou seja, aqueles que ainda não tem o login na plataforma através do gov.br do nível ouro ou prata é necessário providenciar para conseguir ter acesso, lembrando que essa exigência é também para as empresas e pessoas físicas. Com essas mudanças, a folha de junho/23, por exemplo, vai ter o vencimento no dia 7 de julho, e vai ser entregue pela conta gov.br.

Veja também: Conta do Gov.br permite acessar VÁRIOS serviços; descubra quais são eles

Níveis de conta

Muitas pessoas têm dúvida de como subir o nível de segurança da conta com o governo, confira abaixo cada uma:

Nível prata: Para ser considerado nível prata, o usuário deve ter cadastro no Sigepe (base de dados de servidores público da União), cadastro no Denatran validado por Biometria Facial ou ter conta em Internet Banking. Neste último caso, por exemplo, é preciso ser Banco do Brasil; Banrisul; Bradesco; Caixa Econômica Federal; Banco de Brasília; Sicoob ou Santander.

Para ser considerado nível prata, o usuário deve ter cadastro no Sigepe (base de dados de servidores público da União), cadastro no Denatran validado por Biometria Facial ou ter conta em Internet Banking. Neste último caso, por exemplo, é preciso ser Banco do Brasil; Banrisul; Bradesco; Caixa Econômica Federal; Banco de Brasília; Sicoob ou Santander. Nível ouro: Já para atingir o nível ouro, é necessário cadastro no Tribunal Superior Eleitoral validado por biometria facial. Por fim, a outra opção é ter cadastro via certificado digital (validação e autenticação compatível com as especificações ICP-BRASIL).

Veja também: Quem recebe mais de R$ 900 ainda em Junho do governo federal; descubra