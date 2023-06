Alerta geral: RADAR de velocidade “invisível” surpreende e multa a distãncia

O radar é o terror de todo motorista, alguns até tentam escapar e driblar, ou dar aquela freada antes de passar em frente do radar, no entanto, uma nova tecnologia de fiscalização está em fase de estudo e de testes para ser colocada em diversas cidades, como por exemplo Curitiba e no interior de São Paulo.

Essa nova ferramenta consegue medir a velocidade através de ondas eletromagnéticas e não com sensores no asfalto, como acontece atualmente com radares tradicionais, pois assim eles terão certeza se o veículo está acima do limite permitido para aquela rodovia, antes mesmo de passar em frente ao radar.

Essa nova tecnologia se chama Efeito Doppler, que vai possibilitar a velocidade até 50 metros após a passagem do carro, ou seja, se o carro ultrapassar o limite permitido mesmo depois de passar no radar, esse equipamento vai conseguir flagrar os motoristas.

Testes

Esses radares que têm efeito dopppler já foram instalados nas rodovias paulistas:

Washington Luís (SP-310)

Luiz de Queiroz (SP-304)

Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225)

César Augusto Sgavioli (SP-261)

Irineu Penteado (SP-191)

Assis Chateaubriand (SP-425).

Também na cidade de Curitiba (PR)

Vale ressaltar que nessa fase de teste eles ainda não conseguem emitir multas, no entanto eles já conseguem identificar algumas infrações de trânsito, como por exemplo o carro passar no sinal vermelho, entre outros, por isso é importante o motorista já tomar cuidado.

A especialista em direito de trânsito e segurança pública, Jackeline Santos, essa novidade vai incentivar o motorista a ficar dentro do limite de velocidade ao qual foi permitido pela via ao qual está, ou pelo menos a 50 metros após a passar pelo radar.

Ela complementa “qualquer estudo ou implantação de novas tecnologias relacionadas à segurança é válido e torço para que os condutores, mesmo sem a presença da fiscalização de trânsito, mantenham-se dentro da velocidade permitida. A grande maioria dos acidentes de trânsito nasce do cometimento de um ato infracional e nenhuma morte no trânsito é aceitável”.

Resultados estão sendo bons

Essa ferramenta já teve bons resultados em Curitiba e esses aparelhos devem ser instalados em outros lugares também, os radares são homologados pelo Inmetro e periodicamente, como diz o órgão responsável.

Herick Dal Gobbo, que é o coordenador da Unidade de Monitoramento por Dispositivos Eletrônicos da capital paranaense, afirma que “Temos verificado nos editais por todo Brasil que o doppler é uma tendência pelos municípios. Além disso, esse tipo de equipamento requer menos manutenções corretivas, tornando a fiscalização mais eficaz”.

