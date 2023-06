Previsão ARREPIANTE! Frio intenso se aproxima nos próximos dias

Como todos falaram desde quando iniciou o inverno que esse ano estava diferente, agora estão começando a observar a vinda do frio, chegou um pouco mais tarde, mais chegou. A frente fria chegou no Sul do Brasil neste fim de semana e vai avançar em outras regiões ao longo dessa semana inteira.

Iniciou nessa semana a frente fria e os paulistas já estão começando a dar tchau para o sol e começando a aceitar o frio e nuvens carregadas que estão chegando, tudo devido a essa frente fria.

Ou seja, a previsão é de chuvas entre o Rio de Janeiro e também o Amazonas, e isso pega grande parte dos estados brasileiros. Os brasileiros estavam sofrendo com o tempo seco e isso agora vai dar uma aliviada.

confira um pouco sobre a previsão do tempo. Imagem: cookie / FreePik

O frio está chegando com tudo

O frio está chegando com tudo devido a uma formação de baixa pressão no mar que pode provocar a formação de áreas de instabilidades ainda nesta semana no Sul brasileiro, principalmente entre o leste de Santa Catarina e o Paraná, essa passagem de frente fria que está indo para o Norte vai baixar as temperaturas por lá.

O frio de verdade em São Paulo começa hoje, dia 13, pois a previsão é de 19ºC, e nos próximos dias não vai passar de 20ºC. Já no Acre, Rio Branco, essa quarta-feira vai ter mínima de 14ºC e máxima de 20ºC, esse frio ainda pode continuar até sexta, quando as temperaturas voltarem a subir um pouco.

Tem possibilidade de Geada?

Não vamos descartar a possibilidade de geada, no Rio Grande do Sul, por exemplo esse frio causou um sistema de alta pressão para fazer alguns municípios registrarem temperatura abaixo de zero, entre hoje e amanhã tem previsão de geada.

Por mais que as temperaturas estejam reduzidas, os termômetros não terão queda brusca nesses locais devido o tempo estar mais úmido, porém não descarta a possibilidade desses estados enfrentarem instabilidades por esse avanço de frente fria devido a um ciclone nesta próxima quinta-feira (15).

Alerta

O frio está voltando com tudo, tome cuidado para não ficar em locais de riscos durante temporais, evite problema e tome cuidado também com os ventos fortes, principalmente perto de árvores. Não sabemos o que o inverno de 2023 irá nos trazer, mas lembre-se sempre de fazer uma boa ação. Ajude pessoas que estão em situação de vulnerabilidade no frio, se puder doe agasalhos e cobertores.

