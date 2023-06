SOS Bateria: Remova esses apps e coloque sua carga no azul novamente

Antigamente, o melhor amigo do homem era o cachorro e atualmente o melhor amigo do homem é o celular, ninguém vive sem. Guardamos tudo no celular, contato, fotos, vídeos, aplicativos, contas bancárias, ou seja. Tudo que precisamos está dentro do celular, até mesmo os documentos digitais.

No entanto, ainda sim é um aparelho eletrônico que pode gerar uma preocupação no ser humano quando o aparelho começa a falhar, isso porque praticamente guardamos tudo no celular.

veja como descobrir qual app usa mais bateria. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com,.br

Ou seja, o que era pra ser um aparelho móvel, ele acaba tendo que ficar todo dia na tomada para carregar para conseguir ficar ligado e funcionar, e as vezes isso acontece devido a quantidade de aplicativos instalados no celular e o uso deles podem acabar mais rápido com a bateria, toma muita carga.

O Ministério do Mundo, informou que não é possível eles indicarem uma lista específica de ferramentas que podem consumir mais energia, visto que tudo isso vai depender de quais estão instalados em cada celular, no entanto os usuários têm como descobrir isso.

Como identificar o app que consome mais carga de bateria?

O primeiro ponto é ir nas configurações para entender o uso da sua bateria, todo celular tem costume de exibir uma lista desses aplicativos que mais estão usando a bateria do celular, eles ficam no topo da lista.

Lembrando que o modo dessa lista tem várias variações conforme o modelo de celular, por isso a nossa dica é para não ter medo de explorar o sistema para conseguir descobrir. Um exemplo é que no Iphone o app a ser descoberto está nos “Ajustes” que vai mostrar a função da bateria.

Em alguns outros sistemas essa ferramenta de configuração mostra todas as informações necessárias sobre a bateria. Os movimentos dentro do próprio celular, como funcionamento em segundo plano também pode roubar a bateria do celular. O google dá dicas de como ajudar a diminuir o brilho da tela ou buscar por uma função que seja otimização de bateria em Android.

Alerta

Não podemos deixar de destacar que é importante ficar de olho se você tem costume de colocar o celular para carregar toda hora e não deixar carregar por completo, principalmente se a bateria do celular começar a esquentar muito, é necessário levar o celular até um especialista e evitar acidentes dentro de casa.

