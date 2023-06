Escova de dentes no banheiro é um PROBLEMA; confira 3 riscos

Recentemente, saiu um assunto sobre a escova de dentes ficar dentro do banheiro, pois isso pode ser um problema e corre riscos. No entanto, todo brasileiro guarda a escova de dentes do banheiro e ficaram sem reação ao saber dessa notícia.

O dentista norte-americano, Jordan Brown, usou a plataforma do TikTok, já que é a plataforma do momento, para compartilhar algumas dicas sobre a saúde bucal, além de conversar sobre o que é mito e o que é verdade na odontologia.

O dentista está ganhando repercussão ao postar curiosidades e uma que postou recentemente surpreendeu a todos, pois para os profissionais dessa área, a escova de dentes não deve ficar no banheiro.

O que acontece se guardar a escova de dentes dentro do banheiro?

1 risco – A contaminação cruzada. O banheiro é um cômodo da casa que abriga muitas bactérias, principalmente porque o vaso sanitário fica dentro do banheiro, e quando a escova de dente fica exposta na pia, fica exposta também a microrganismos, por isso aumentar os riscos.

Os germes podem se multiplicar na escova e passar para a boca durante o uso da escova.

2 risco – Escova próxima da pia. A maioria dos brasileiros colocam a escova de dentes próximo da torneira da pia, e isso pode espirrar água com sabão na escova quando for lavar as mãos. O problema está nos respingos pois podem compartilhar transferência de resíduos químicos.

Por isso é normal as vezes a gente perceber que a escova de dentes não está durando por muito tempo, vai acontecer um desgaste maior.

3 risco – Umidade. O banheiro é um local muito úmido e isso faz crescer a quantidade de fungos e bactérias, e a escova de dente ficando muito tempo na umidade vai ter uma degradação maior e falta de higiene, por mais que esteja guardada dentro do armário do banheiro, as chances de contaminação são grandes.

Na umidade a escova de dentes pode apresentar mofo, mau odor e ficar desgastada, por isso dentista compartilhou nas redes sociais que a sua dica é para não deixar a escova dentro do banheiro.

A umidade faz com que a escova apresente mofo, mau odor e aparência desagradável, então procure um local seco e protegido longe do banheiro.

