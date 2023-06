O segredo da limpeza total: ELIXIR poderoso para sua casa

Quem não ama uma casa limpa e cheirosa, não é mesmo? Existem milhões de truques de limpeza ao redor do mundo com vários ingredientes caseiros. Como por exemplo o vinagre e bicabornato de sódio, que é uma das combinações favoritas, é uma dica que passa de geração a geração, pois limpa qualquer sujeira.

Depois que começou a surgir muitos produtos de limpeza, esse truque caseiro foi ficando para trás, mas sempre esteve presente com os antigos até os dias de hoje para conseguir limpar a casa com eficaz, é um segredo de vovó.

dicas de como usar essa mistura. Imagem: arquivo / FreePik

A tendência hoje em dia é a volta desses ingredientes, estão voltando a praticar algumas dicas antigas, que é o uso de produtos naturais para a limpeza da casa, como o bicabornato de sódio e vinagre.

Mistura do vinagre com o bicabornato para limpeza da casa

Essa mistura, por mais que seja antiga é bem conhecida popularmente, as mulheres já estão começando a compartilhar essa dica nas redes sociais porque realmente funciona. Essa mistura tem o poder de desintegrar vestígios de gordura e sujeira, e o bicarbonato é um alvejante.

A preparação de mistura vai depender de qual área quer limpar, se for casos de manchas como por exemplo manchas em camisetas e outros é melhor usar meio copo de bicabornato e adicionar somente algumas colheres de vinagre, até formar uma pasta lisa.

Se quiser usar essa mistura em lugares maiores como pisos, pias e outros, é melhorar fazer uma quantidade maior com 2 xícaras de água com 2 colheres de sopa de bicarbonato e ¼ de xícara de vinagre branco. Ao passar no local, o indicado é deixar agir por alguns minutos e depois retirar.

O que pode ser limpo com essa mistura

Essa mistura é boa e pode ser usado em todos os cômodos de casa, essas dicas de limpeza são de vovós então com certeza são boas, não é à toa que já está voltando a moda, essa mistura se destaca nesses lugares:

Eletrodomésticos

Manchas amarelas na roupa

Espelhos e vidros

Colchões e poltronas

Limpeza de máquinas de lavar

Tênis brancos

Balança de banheiro

Pias

