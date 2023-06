Apple “decreta” fim das novidades para o iPhone, mas apenas destes modelos

É o fim destes modelos do iPhone? A tão aguardada atualização do sistema operacional da Apple, o iOS 17, está causando alvoroço entre os entusiastas da marca. A expectativa pelo que será apresentado na conferência anual de desenvolvedores da gigante da tecnologia aumenta a cada dia, e a especulação sobre as novidades que o novo sistema trará aos iPhones é intensa. Porém, a chegada do iOS 17 também traz consigo a descontinuação de alguns modelos mais antigos da marca.

A Apple anunciou que os iPhones mais antigos serão aposentados com o lançamento do novo iOS 17, trazendo um fim ao suporte desses modelos. Foto: divulgação

Atualização do iPhone chega ao fim nestas versões

Dando seguimento à política já vista com o lançamento do iOS 16, é esperado que a Apple aposente mais uma leva de modelos anteriores do iPhone. Este movimento ocorre para permitir que a equipe de desenvolvedores concentre seus esforços nos produtos mais recentes, oferecendo a melhor experiência possível para os usuários finais. No lançamento anterior, os iPhones anteriores ao 7 Plus foram descontinuados, e agora, é provável que a geração 8 seja a afetada.

Essa prática da Apple foi esclarecida em uma nota enviada ao portal Tilt, do UOL. A empresa reforça que essa estratégia incentiva o uso dos produtos mais recentes e que essas atualizações desempenham um papel essencial na segurança dos dispositivos. As novidades implementadas nos sistemas mais recentes muitas vezes não são suportadas pelos modelos mais antigos, o que pode comprometer o desempenho do dispositivo a longo prazo.

Porém, aqueles que possuem algum dos modelos que provavelmente serão afetados pela atualização não precisam se alarmar. Os dispositivos continuarão funcionando normalmente, embora não receberão mais atualizações de sistema. Isso pode implicar em alguns aplicativos que deixarão de funcionar corretamente, e também em uma potencial vulnerabilidade maior do dispositivo, já que ele não receberá mais as atualizações que reforçam a segurança virtual.

Tais medidas, embora possam causar algum desconforto para os usuários de modelos mais antigos, fazem parte da estratégia da Apple de fornecer sistemas operacionais cada vez mais modernos e seguros para seus consumidores. O foco em melhorar o desempenho dos dispositivos e torná-los mais resistentes a ataques virtuais mostra a dedicação da empresa em proporcionar uma experiência de alto nível para seus usuários.

Conferência da Apple

A conferência de desenvolvedores da Apple é um dos eventos mais aguardados do ano na indústria da tecnologia. Com as atualizações e novos recursos do iOS 17, a empresa busca solidificar sua posição como líder em inovação e design de produtos. Mas à medida que avança, inevitavelmente alguns modelos são deixados para trás. Assim, cabe aos usuários de iPhones mais antigos considerar se a atualização vale a pena ou se talvez seja o momento de investir em um dispositivo mais novo.

Conforme a conferência se aproxima, a expectativa continua crescendo. A Apple tem uma reputação de surpreender e deleitar seus usuários, e certamente muitos estão ansiosos para ver o que a empresa tem reservado para o iOS 17. No entanto, para alguns, essa antecipação pode ser misturada com uma ponta de nostalgia, à medida que se despedem de seus confiáveis iPhones mais antigos.

