Nubank: 6 recursos que você deveria usar, mas não usa

Recursos importantes do Nubank – O Nubank, uma das principais fintechs do Brasil, está transformando o modo como as pessoas lidam com seu dinheiro ao oferecer uma gama de soluções digitais e inovadoras por meio de seu aplicativo. Aliando simplicidade e praticidade, o banco se compromete a proporcionar ferramentas que atendam às especificidades de cada cliente, enriquecendo assim sua experiência bancária.

O Nubank se destaca pelos recursos inovadores de seu aplicativo, que proporcionam uma experiência bancária simplificada e prática para os clientes. Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Você já usa estes recursos do Nubank?

Um dos recursos mais atraentes oferecidos pelo Nubank é a possibilidade de planejamento financeiro. O aplicativo da fintech disponibiliza as “Caixinhas do Nubank”, que permitem aos usuários organizarem seus objetivos financeiros de uma forma personalizada. Com esse recurso, é possível definir metas e alocar um montante específico para cada uma delas. Além disso, qualquer dinheiro colocado nas Caixinhas é automaticamente investido, rendendo lucros ao longo do tempo.

Outra funcionalidade bastante útil é a capacidade de fazer pagamentos através do Pix utilizando o limite do cartão de crédito. Com a opção “Pix no crédito”, os clientes têm a possibilidade de usar o limite do cartão para pagamentos instantâneos em caso de emergência, o que pode ser especialmente útil quando se precisa fazer um pagamento à vista. Essa função permite ainda o parcelamento do valor em até 12 prestações, trazendo mais flexibilidade para os clientes.

Em momentos em que um valor extra se faz necessário, o Nubank oferece a opção de empréstimos pessoais pré-aprovados. Os clientes podem verificar todas as informações pertinentes, como taxas de juros e termos do empréstimo, antes de confirmar a transação, promovendo uma tomada de decisão consciente e adaptada à sua realidade financeira.

Shopping Nubank

Já pensou em realizar compras de maneira integrada no mesmo aplicativo bancário? O Nubank proporciona essa facilidade através do “Shopping do Nubank”. Os clientes podem comprar produtos de uma variedade de lojas diretamente pelo aplicativo, tendo acesso a descontos, cashback e preços especiais.

E se surgir um boleto inesperado? O Nubank também oferece a opção de pagamento de boletos com o limite do cartão de crédito, o que pode ser particularmente útil quando um boleto compromete o orçamento. Esta função permite ao cliente manter suas contas em dia e oferece a possibilidade de parcelar o valor do boleto.

Por fim, mas não menos importante, a segurança nas compras online é uma prioridade para o Nubank. Com o “cartão virtual do Nubank”, os clientes têm uma camada adicional de segurança. O aplicativo permite a geração de números de cartão virtuais exclusivos para cada compra, proporcionando uma proteção extra para as transações realizadas na internet.

Embora essas funcionalidades sejam bastante atraentes, é fundamental lembrar que algumas delas podem implicar taxas ou juros adicionais. É sempre recomendável que os clientes leiam atentamente as informações fornecidas pelo banco e se informem sobre as possíveis taxas antes de utilizar qualquer serviço. Dessa maneira, o Nubank reforça seu compromisso em proporcionar uma experiência bancária inovadora, prática e segura, sempre com o objetivo de atender às necessidades únicas de cada cliente.

