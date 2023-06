Como liberar novo LIMITE para Pix do Nubank?

Novidade do Pix no Nubank – Em uma era de crescente digitalização das transações financeiras, o Nubank, um dos principais players no mercado fintech, anunciou no último mês o lançamento de uma nova funcionalidade que promete redefinir a maneira como seus usuários gerenciam seus gastos: o Limite Adicional para transações via Pix na modalidade crédito.

O Nubank lançou o recurso de Limite Adicional para transações via Pix, permitindo que os usuários paguem por produtos e serviços sem utilizar o limite do cartão de crédito. Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Nubank inova nas transações por Pix

Essa inovação, que se destina a poupar o limite real do cartão para outras necessidades, tem como objetivo beneficiar especialmente aqueles clientes que costumam usar o limite da conta para pagar por produtos ou serviços via Pix.

Embora o lançamento seja motivo de entusiasmo para muitos, é importante notar que o recurso ainda não está disponível para todos os usuários da fintech. A implementação, que está atualmente em fase de testes, deverá ser expandida nas próximas semanas para incluir um maior número de clientes.

Jeremy Selesner, diretor da área de cartões do Nubank, destacou o principal objetivo da nova funcionalidade. “A introdução do Limite Adicional tem como meta dar mais autonomia financeira aos nossos clientes. Queremos que eles tenham a liberdade de escolher como podem e desejam pagar suas despesas, sem sacrificar a utilização do cartão de crédito”, disse.

Para verificar se o novo recurso está disponível e qual é o valor do Limite Adicional, os clientes podem simplesmente acessar o aplicativo do Nubank, disponível para Android e iOS. Ao optar por pagar um boleto ou realizar um Pix no crédito, se o cliente possuir esse Limite Adicional, o termo “Limite Adicional” aparecerá no aplicativo, assim que o cartão de crédito for selecionado como meio de pagamento.

Limite adicional

Um aspecto interessante desse recurso é que, assim como acontece com o limite de crédito no cartão, o valor do Limite Adicional não é fixo e varia de pessoa para pessoa. Ele é determinado por um algoritmo de análise de crédito que é constantemente atualizado, levando em consideração o perfil financeiro de cada cliente. Portanto, o Limite Adicional está sujeito a mudanças ao longo do tempo, baseado em novas análises realizadas pela instituição.

A inclusão do Pix como uma modalidade de crédito não é exclusividade do Nubank. Outros bancos também oferecem a possibilidade de realizar pagamentos via Pix utilizando o limite do cartão de crédito. No entanto, é essencial que os clientes estejam atentos às taxas que podem ser cobradas por esses serviços.

O Nubank, contudo, tem como diferencial o seu modelo de negócios centrado no cliente, que busca constantemente fornecer soluções que aumentam a liberdade financeira e aprimoram a experiência do usuário, a exemplo do novo recurso de Limite Adicional para transações via Pix no crédito. Esta é mais uma inovação que reforça a posição do Nubank como uma das principais fintechs na vanguarda das soluções de pagamento digital.

