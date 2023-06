Atenção beneficiários do Bolsa Família: quantos medicamentos você terá acesso gratuitamente

O programa Bolsa Família é o maior programa social do Governo, atualmente atende 21 milhões de famílias, e cada dia o benefício está ficando melhor. E para complementar a boa notícia, os beneficiários terão acesso a alguns medicamentos do programa Farmácia Popular.

O Governo compartilhou recentemente a retomada desse programa para conseguir expandir esses medicamentos gratuitos e também para estabelecer um credenciamento nas novas unidades em municípios que tem maior vulnerabilidade social.

Beneficiários terão acesso a medicamento gratuitos.

Novidade dessa iniciativa

Um ponto que não podemos deixar de destacar sobre essa iniciativa é que os beneficiários do programa terão a oportunidade de conseguir retirar esses medicamentos (cerca de 40 medicamentos estão disponíveis no programa). Ou seja, é uma ação que pretende ampliar a assistência farmacêutica e beneficiar mais de 55 milhões de brasileiros.

Os grupos beneficiados, o que terá prioridade é a saúde da mulher. As mulheres vão ter acesso gratuito aos medicamentos indicados para tratamento de osteoporose e contraceptivos. Vale ressaltar que antes esses produtos eram oferecidos pelo Farmácia Popular com desconto de até 50%, só que a partir de agora é totalmente gratuito.

Os tratamentos para hipertensão, diabetes e asma também vão estar gratuitamente. Outro ponto que não podemos deixar de destacar é sobre o programa estar incluindo a população indígena atendida pelos Distritos Sanitários Indígenas, para eles não precisam se deslocar dessas comunidades vai ser levantado um representante para cada comunidade indígena para buscar os medicamentos.

Farmácia Popular

Como o programa está se expandindo com essas novas possibilidades, criou uma expectativa que a Farmácia Popular esteja presente em cerca de 5.207 municípios brasileiros até o final desse ano, isso significa que aproximadamente 93% do território nacional tenha acesso a esse programa.

Decidiram colocar essa cobertura geográfica no programa para ajudar mais pessoas com esses medicamentos gratuitos. Não podemos deixar de destacar que 811 cidades vão poder solicitar um credenciamento de unidades nessas regiões do Brasil.

Programa abrangente

A Farmácia Popular é um programa totalmente eficiente para a inclusão da sociedade ao acesso de medicamentos gratuitos, principalmente quando incluí a comunidade indígena nessa questão. Quando um programa do Governo é lançado não pode ajudar somente uma parte da população e sim um todo, principalmente quando se trata sobre saúde, que é essencial para a sobrevivência e dignidade do ser humano que é ter uma saúde básica boa e acessível a todos, seja classe baixa ou classe média.

