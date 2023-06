Como conseguir remédios gratuitos ou mais baratos pelo programa Farmácia Popular

Remédios gratuitos – O Farmácia Popular do Brasil, programa que torna medicamentos mais acessíveis para milhões de brasileiros, vai sofrer uma série de mudanças significativas. As novidades incluem a gratuidade de todos os 40 remédios para beneficiários do Bolsa Família e a expansão da rede de parcerias para ampliar a cobertura em cidades menores. Essas alterações vêm em resposta ao desejo do governo federal e do Ministério da Saúde de ampliar a acessibilidade a medicamentos essenciais e de aprimorar ainda mais a saúde pública.

A inclusão de novos medicamentos na lista da Farmácia Popular traz mais opções de tratamento acessível, proporcionando remédios gratuitos para quem mais precisa. Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Farmácia Popular tem novos remédios gratuitos?

Lançado em 2014, o programa Farmácia Popular foi criado para aumentar o acesso da população aos medicamentos, através dos subsídios federais. Sua eficácia é comprovada: estudos da Universidade Federal da Bahia (UFBA), publicados em 2017, relacionam a distribuição de medicamentos gratuitos com a queda no número de internações e óbitos por diabetes e hipertensão no Brasil. O programa provou ser particularmente efetivo no Nordeste, onde a redução desses índices foi mais expressiva.

Veja também: Lista: 40 remédios DE GRAÇA para quem recebe Bolsa Família

O programa Farmácia Popular do Brasil contempla, no total, 40 medicamentos para 11 doenças diferentes, incluindo diabetes, asma, hipertensão e até osteoporose. Até agora, esses remédios podiam ser obtidos gratuitamente ou com desconto em drogarias privadas em todo o país. No entanto, as novas mudanças anunciadas prometem tornar o acesso a esses medicamentos ainda mais fácil.

Uma das principais mudanças anunciadas é a gratuidade de todos os 40 remédios para beneficiários do Bolsa Família. Esta é uma grande vitória para as famílias de baixa renda, que muitas vezes lutam para custear medicamentos essenciais. Para ter acesso a esse benefício, basta apresentar uma receita médica assinada comprovando a necessidade.

Além disso, o programa também ampliou a gratuidade dos remédios prescritos para osteoporose e contraceptivos, que antes eram oferecidos com 50% de desconto. Essa mudança tem o potencial de beneficiar diretamente 5 milhões de mulheres, contribuindo para a sua saúde e autonomia.

Novas formas de acesso

Outra mudança notável é a criação de novas formas de acesso aos medicamentos para os indígenas. Em um esforço para evitar o deslocamento de toda a comunidade, agora representantes podem ser nomeados para retirar gratuitamente os medicamentos. O projeto piloto para essa iniciativa será implementado no território Yanomami, em Roraima.

Além de melhorar o acesso aos medicamentos para grupos específicos, o programa também está expandindo suas parcerias com farmácias privadas. Novas parcerias foram estabelecidas em cidades menores, que tradicionalmente recebem pouca assistência do programa. Essa expansão é uma tentativa de alcançar uma cobertura mais ampla e garantir que mais pessoas possam se beneficiar do programa.

Quando o programa foi lançado pela primeira vez, em 2015, apenas 78 farmácias particulares estavam credenciadas e pouco mais de 2 milhões de brasileiros eram beneficiados. No entanto, as coisas mudaram drasticamente desde então. Este ano, o Ministério da Saúde estima que o programa Farmácia Popular chegará a 93% dos municípios brasileiros, o que equivale a 5,2 mil municípios, beneficiando 55 milhões de pessoas.

Identificar uma farmácia credenciada ao programa Farmácia Popular é simples. Os usuários podem procurar um adesivo sobre a iniciativa no estabelecimento ou perguntar diretamente aos farmacêuticos. Para obter os medicamentos de forma gratuita, é necessário apresentar um documento oficial com foto e CPF, como RG ou CNH, e uma receita médica dentro do prazo de validade, emitida por médicos do SUS ou da rede privada.

Com quase 10 anos de existência, o Farmácia Popular do Brasil continua a provar seu valor na promoção da saúde pública. As recentes mudanças são um claro indicativo do compromisso contínuo do governo com a saúde e o bem-estar de seus cidadãos. Conforme mais pessoas ganham acesso a medicamentos essenciais, espera-se que os índices de saúde em todo o país continuem a melhorar.

Veja também: DE GRAÇA: anticoncepcionais e outros remédios entram para o programa Farmácia Popular