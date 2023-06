Desenrola: quais bancos vão parcelar as dívidas em até 60 vezes

Desenrola, o programa para quem tem dívidas – A perspectiva de alívio financeiro está no horizonte para muitos brasileiros, graças a um novo programa de renegociação de dívidas chamado “Desenrola”. Este programa, que conta com a participação de diversos bancos e concessionárias, tem como objetivo principal diminuir a inadimplência, especialmente entre a população de baixa renda.

Qual a vantagem de usar o Desenrola quando se tem dívidas?

O Desenrola foi criado como um mecanismo para ajudar os brasileiros a renegociar dívidas de até R$ 5.000. Com o objetivo de tornar o processo de renegociação o mais acessível possível, as instituições que decidirem aderir ao programa participarão de “leilões” de renegociação, organizados pelo governo a partir de julho deste ano.

A ideia central por trás do leilão é fornecer aos devedores uma plataforma onde possam visualizar todas as suas dívidas em um só lugar, tornando possível a negociação de melhores condições e descontos mais significativos. Ao mesmo tempo, o governo federal garante aos credores o recebimento do dinheiro, o que torna o programa atraente para as instituições financeiras.

Os bancos mais tradicionais e de grande porte do país já se manifestaram sobre sua posição em relação ao programa Desenrola. O Itaú Unibanco anunciou que participará do programa, enquanto o Bradesco expressou seu interesse, mas está aguardando a resolução final. O Santander e o Banco do Brasil já confirmaram sua participação no programa. A Caixa Econômica Federal está avaliando os impactos financeiros da medida.

O Desenrola também chamou a atenção de algumas das maiores concessionárias do Brasil. A Light, a Enel, as Águas do Rio e o Grupo Águas do Brasil estão entre as empresas que expressaram interesse ou estão avaliando os impactos do programa. No entanto, é importante destacar que muitas dessas concessionárias já têm seu próprio programa de renegociação de dívidas.

O programa Desenrola foi criado para beneficiar principalmente a população que recebe até 2 salários mínimos (R$ 2.640). No entanto, pessoas com rendas superiores também podem se beneficiar da iniciativa.

Faixas do programa

O Desenrola é dividido em duas faixas. A primeira faixa é destinada a pessoas que têm dívidas de até R$ 5.000, recebem até dois salários mínimos e estão inscritas no Cadastro Único. Durante os feirões de negociação do programa, são oferecidos todos os tipos de descontos e opções de parcelamento.

A segunda faixa do programa inclui a população que tem dívidas com bancos. Essas dívidas podem ser renegociadas diretamente com as instituições financeiras, possibilitando que um número ainda maior de brasileiros se beneficie do programa.

O programa Desenrola é um passo importante para ajudar os brasileiros a lidar com suas dívidas e melhorar sua saúde financeira. Ao fornecer um espaço para a renegociação de dívidas com condições mais favoráveis e descontos significativos, o programa pode ser uma ferramenta eficaz para reduzir a inadimplência no país. Ao mesmo tempo, ao garantir o recebimento do dinheiro aos credores, o programa oferece um incentivo para que mais bancos e concessionárias participem, ampliando o alcance e o impacto da iniciativa.

