Transforme R$ 1 em mais de R$ 6 mil; basta ter esta moeda

Moeda com valor acima de R$ 6 mil? Para os entusiastas da numismática, ou seja, o estudo e a coleção de moedas e notas, cada peça tem um valor inestimável. No entanto, algumas moedas, apesar de parecerem comuns, podem ser verdadeiros tesouros monetários, chegando a valer milhares de reais. Neste artigo, vamos descobrir a história por trás de algumas moedas brasileiras que podem valer uma fortuna.

Esta moeda pode valer até R$ 6 mil

A moeda de um real comemorativa do cinquentenário da Declaração Universal dos Direitos Humanos é um exemplo notável de como uma peça aparentemente ordinária pode surpreender em termos de valor. Produzida em edição limitada de apenas 600 mil unidades, essa moeda tem, em seu estado original e sem sinais de uso, conhecido entre os colecionadores como “flor de cunho”, um valor estimado de R$ 750.

No entanto, para atingir um valor mais elevado, é necessário que a moeda seja autenticada por instituições especializadas em avaliação numismática. As entidades de referência nesse campo são a ‘Numismatic Guaranty Company’ e a ‘Professional Coin Grading Service’. Essas instituições utilizam uma escala de avaliação conhecida como ‘Mint State’ (MS), que vai de 60 a 70, sendo que quanto maior o número, melhor a condição da moeda. Segundo essa escala, uma moeda comemorativa dos direitos humanos classificada como MS65 pode valer R$ 1.800, MS66 pode valer R$ 2.700, MS67, R$ 4.000 e, no caso de uma moeda classificada como MS68, o valor pode chegar a impressionantes R$ 6.500.

Outros valores

Mas a surpresa não se restringe a moedas de um real. Duas moedas de cinquenta centavos, apesar de parecerem bastante comuns, também podem valer uma pequena fortuna. Segundo o canal ‘RNF Coleções’ do TikTok, especializado em numismática, duas edições específicas dessas moedas podem chegar a valer até R$ 5.000.

A primeira delas é uma moeda de cinquenta centavos de real de 2012, que se destaca por uma peculiaridade: a ausência do número zero. Por ser um erro de cunhagem, essa moeda é bastante rara e, segundo o livro de moedas brasileiras raras, pode valer R$ 1.600.

A segunda moeda de cinquenta centavos a que nos referimos foi cunhada em 2010 e também tem um erro de cunhagem. Nesse caso, o erro é ainda mais notável: o anverso da moeda, que deveria mostrar o busto de Barão do Rio Branco, foi trocado pelo da moeda de cinco centavos, que traz o busto de Tiradentes. Esta peculiaridade faz com que essa moeda possa chegar a valer R$ 4.000, também de acordo com o livro de moedas brasileiras raras.

Portanto, para os colecionadores de moedas, e mesmo para aqueles que guardam algumas moedas por mera curiosidade ou superstição, vale a pena verificar se você possui algum desses itens tão valiosos.

