Comunicado oficial do WhatsApp: canais liberados e envio ilimitado ativo

Canais do WhatsApp – O WhatsApp, um dos aplicativos de mensagens mais populares do mundo, está implementando uma novidade significativa, trazendo um novo nível de interatividade e alcance a seus usuários. A plataforma introduzirá a função de Canais, que permitirá aos criadores de conteúdo distribuir textos, imagens e vídeos para um público massivo de maneira unidirecional, sem restrição no número de integrantes. Esta inovação, lançada inicialmente na Colômbia e em Singapura, deverá chegar ao Brasil nos próximos meses.

Com os Canais do WhatsApp, os administradores podem compartilhar textos, vídeos e imagens, enquanto os seguidores interagem através de emojis e enquetes. Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Função de canais ficou ilimitada no WhatsApp?

A nova funcionalidade, ao contrário dos grupos e listas de transmissão existentes, que têm limitação de integrantes, permite uma distribuição de conteúdo em larga escala. Assim, o aplicativo controlado pela Meta, empresa que também possui Facebook e Instagram, começa a rivalizar com o Telegram, um concorrente que já oferece recursos semelhantes. Entretanto, existem diferenças significativas: os membros de um Canal no WhatsApp poderão apenas reagir com emojis ou responder a enquetes, sem a possibilidade de enviar mensagens.

Veja também: Modo “TRANCADO” do WhatsApp: 3 passos para manter seus segredos guardados

Essa ferramenta promete transformar a forma como a informação é compartilhada e consumida no aplicativo. Várias entidades já demonstraram interesse em criar Canais, desde organizações de saúde e times de futebol a agências de checagem de notícias. O WhatsApp sugere que o recurso poderá ser utilizado para compartilhar uma ampla gama de informações, incluindo dados de trânsito, previsões do tempo e até mesmo dicas de culinária.

O lançamento dos Canais no WhatsApp ocorre após um episódio marcante no Brasil durante as eleições presidenciais de 2022. Naquela ocasião, os canais do Telegram – um recurso semelhante ao que está sendo adotado pelo WhatsApp – foram alvo de ações judiciais. A falta de uma representação legal do Telegram no país naquele momento quase levou ao bloqueio do serviço. A Meta, no entanto, já mantém uma presença estabelecida no Brasil há anos.

Junto com a introdução dos Canais, o WhatsApp está reestruturando levemente sua interface. A aba atualmente conhecida como Status passará a ser chamada de Atualizações. Nesta nova seção, os usuários encontrarão os Status de seus contatos no topo, seguidos pelos Canais aos quais estão inscritos.

Operação

A operação dos Canais será bastante simples: o administrador poderá compartilhar diversos tipos de conteúdo, enquanto os seguidores só poderão interagir reagindo com emojis ou respondendo a enquetes. A segurança dos usuários também foi considerada na implementação dos Canais, já que o administrador não terá acesso aos números de telefone dos seguidores, a menos que já estejam em sua lista de contatos. O mesmo vale para os membros em relação ao número de telefone do administrador.

É importante salientar que os Canais não têm criptografia, o que significa que as informações transmitidas serão apagadas automaticamente após 30 dias. Além disso, o conteúdo publicado nos Canais estará sujeito à moderação do WhatsApp e deve estar em conformidade com as diretrizes da plataforma. Caso o conteúdo de um Canal infrinja essas diretrizes, como incitação à violência, infração de propriedade intelectual, promoção de terrorismo ou distribuição de spam e materiais pornográficos, ele poderá ser desativado e o administrador poderá ser notificado ou suspenso.

Veja também: Fim das “DESCULPINHAS”! Veja a localização da pessoa no WhatsApp